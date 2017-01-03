منتخبون يتساءلون عن دور القطاعات في تمويل المشاريع؟

أغلبيتها لا تستفيد إلا من دعم غير كاف من الولاية

تساءل عدد من المنتخبين عن دور بعض القطاعات في تمويل المشاريع التنموية المبرمجة، لاسيما في قطاع التربية الذي يعاني من عديد النقائص بالرغم من الدعم المالي الذي يتلقاه من الولاية والذي لم يعد كافيا حسب مديري التربية الثلاثة.

أوضح منتخبون خلال الاجتماع الأخير الذي جمعهم مع مديري التربية بالعاصمة، أن العديد من القطاعات تستفيد سوى من الدعم الذي تقدمه الولاية والمجلس الشعبي الولائي، من أجل تمويل المشاريع المبرمجة، مشيرين إلى أنه وبالرغم من مساهمة التي تقدمها السلطات والتي غالبا ما تسمح بالانطلاق في المشروع وتجسيده على أرض الواقع في مراحله الأولية، غير أنها تبقى “غير كافية”، لاسيما مع الظروف الاقتصادية الراهنة التي حتّمت على مصالح ولاية الجزائر انتهاج سياسة التقشف بعد تراجع مواردها المالية، وهو “ما يحتم على المسؤولين في كل قـــطاع تدعيم تلك المشاريع وتقديم مبالغ مالية من أجل إتمام المشروع في آجاله المحددة”، كما هو حال بالنسبة لقطاع التربية، الذي لا يزال حسب أعضاء المجلس الشعبي الولائي ومديري التربية الذين اعترفوا خلال هذا الاجتماع بالنقائص التي ما يزال يعاني منها القطاع في مجال الترميمات والتجهيزات، وتوفير المطاعم المدرسية وكذا النقل المدرسي، دون أن ننسى مشاريع إنجاز المجمعات المدرسية الغائبة في الأحياء السكنية الجديدة التي افتتحت في إطار عمليات إعادة الإسكان بالعاصمة، كحي “كوريفة” ببلدية الحراش.

وفي هذا الصدد، تساءل المنتخبون عن دور القطاعات في تمويل عديد المشاريع التنموية، كما هو حال بالنسبة للمشاريع المتعلقة بإنجاز المؤسسات التربوية في عدد من بلديات العاصمة لاسيما الغربية منها، التي تعاني من مشكل الاكتظاظ والضغط داخل الأقسام، نتيجة عمليات الترحيل التي سبق وأن أشار بعض المنتخبين إلى أنها لم تدرس بشكل جدي، ما ساهم في بروز هذا المشكل الذي يجب على حد تعبيرهم حله في ظرف لا يتعدى الدخول المدرسي المقبل كأقصى تقدير، عن طريق تدخل مسؤولي القطاع وتمويلهم لمثل هذه المشاريع التي تبقى حاليا معلقة بســبب التقشف.

من جهتـــهم، أكد مديرو التربية الثلاثة الذين حضروا اللقاء، “اقتناعهم” بالمبالغ المالية المقدمة من طرف سلطات ولاية الجزائر، والتي أغلبها توجه لعمليات الترميم وتجهيز الأقسام، غير أنها تبقى حسبهم غير كافية، مطالبين في ذات السياق بضرورة إضافة مبالغ مالية أخرى ضمن الميزانية الإضافية لسنة 2017 من أجل تدارك بعض النقائص، وهي المطالب التي أخذتها لجنة الاقتـــصاد والماليـــة بعين الاعتبار من أجل ضمها مع عديد المطالب التي ستوجه لوالي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، من أجل مناقشتها في الدورات العادية للمجلس التي ستعقد في الأشهر القـــادمة وليتم الموافقة عليها وتطبيقها على أرض الواقع في وقت لاحق.

اسمة عميرات