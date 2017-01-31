مناصــــرة و”الصولــــد”

أكد رئيس جبهة التغير عبد المجيد مناصرة، أمس، خلال مناقشة حزبه قانون الانتخابات الجديد، أن السلطة ستلجأ إلى استعمال “الصولد” في الانتخابات التشريعية القادمة لضمان ترويج أفكارها ومقترحاتها، على شاكلة تخفيضات “الصولد” التي باشرها التجار منذ 18 جانفي القادم.. فهل يكون التحالف الاندماجي بين التغيير وأمها حركة مجتمع السلم معنيا بموجة الصولد التي تلفظ بها مناصرة؟