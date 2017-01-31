ممارسة سياسية موبوءة

التراشق الحاصل بين بعض التشكيلات السياسية هذه الأيام، ليس سوى نتيجة حتمية للخوض في نقاشات عقيمة لا طائل منها، مقارنة بالتحديات والرهانات الكبيرة التي تنتظر الجزائر.

قد يقول قائل إن أي حزب حر في المشاركة أو مقاطعة الاستحقــــاقات المقبلة، باعتبار أن الذمة السياسية قائمة، لكن أن ينطفئ وهج المعارضة ويتشتت أقطابها في رمشة عين، ويختصر النقاش في مسائل تافهة، فذلك ما يطرح تساؤلات حول جدوى الممارسة السياسية في بلادنا، ومدى امتلاكنا طبقة سياسية واعية بإمكانها تقديم البديل، أو على الأقل مدى إدراكها للدور المنوط بها في مثل هذه الأوقات العصيبة.

التنابز الحاصل بين „جيل جديد“ وحركة مجتمع السلم ليس له مبررات مقنعة، حتى ولو تعلق الأمر بحزبين كانا حليفين تحت غطاء تنسيقية الانتقال الديمقراطي، قبل أن يتموقع مقري تحت غطاء الإسلاميين تحسبا للتشريعيات وكشفه عن نوايــــاه لدخول الحكومة، وهو ما كان كافيــــا ليفجر مجموعة مازافران، ويتولى جيلالي سفيان، الذي قرر مقاطعة الانتخابات نيابة عن زملائه، مهمة قصف صديقه، فبقدر ما أسالت المقاعد النيابية لعاب الكثيرين، فهـــــــي لم تحــــرك شعــــرة لدى آخريـــن.

الأمر نفسه عودنا عليه حزبا الموالاة „الأرندي“ و“الأفلان“ مرات كثيرة، وآخر فصول المواجهة بين الغريمين تصريح ولد عباس بأن „الأفلان هو الدولة“، وهي العبارة التي كانت كافية لكي ينتفض أويحيى، ويرد له الصاع صاعين، قبل أن يلجأ ولد عباس إلى تهديد ووعيد كل من يتجرأ على التعرض للحزب العتيد..!

الأمر لا يختلف عما قررته مجموعة من الأحزاب المجهرية استفاقت من سباتها لتطالب السلطة مجددا بإلغاء شرط حصول الأحزاب على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في آخر انتخابات للسماح لمرشحيها بدخول الاستحقاقات.. وكأنها اكتشفت البارود!

شئنا أم أبينا، فالساحة السياسية في الجزائر موبوءة، بل أن النشاط من أجل الصالح العام قد تميع إلى درجة كبيرة، وهو ما يترجمه تخبط الطبقة السياسية في ملاسنات ومهاترات بينية كتحصيل حاصل لأنانيات حزبية ضيقة، متحاشية الخوض بجدية في المشاكل الحقيقية للمواطنين، واقتراح حلول، وهي تصرفات لن ترتقي بالفعل السياسي أبدا، بقدر ما تحطم معنويات المواطنين وتنفرهم من التوجه إلى صناديق الاقتراع، ليبقى الجميع يدورون في حلقة مفرغة.



فاتح إسعادي