مليون و100 ألف مكالمة عبر الخط الأخضر

آخر تحديث : يناير 23rd, 2017 8:03 مساءً
يناير 23, 2017 Wakteldjazair همسات 0
كشف، أمس، المفتش الجهوي لشرطة الوسط مراقب الشرطة، محمود رابح، أن مراكز القيادة والعمليات للأمن الوطني المتواجدة عبر إقليم الاختصاص الحضري للجزائر العاصمة سجلت، خلال 2016، مليون و100 ألف مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1548، وشملت هذه المكالمات الهاتفية طلبات تدخل ونجدة، وكذا بلاغات عن حوادث مرور، وطلبات استفسار وتوجيه واتصالات أخرى متنوعة.
يناير 23, 2017 0كشف، أمس، المفتش الجهوي لشرطة الوسط مراقب الشرطة، محمود رابح، أن مراكز القيادة والعمليات للأمن الوطني...
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