مكتتبو “عدل1” يدعون الرئيس للتدخل

احتجوا أمس أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين بالعاصمة

دعا مكتتبو عدل 2001 – 2002، في احتجاج نظم أمس، أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين، بالعاصمة، رئيس الجمهورية للتدخل، “نتيجة الظلم الذي سلط” عليهم”من طرف الوكالة، من “اتهام العديد من المكتتبين بعدم الانتساب إلى للضمان الاجتماعي” و”اللغط الكبير الذي وقع حول موضوع الميراث”، و”الذي أقصي عدد كبير بدون سبب واضح”.

كانت القطرة التي أفاضت الكأس، حسب متحدث باسم المحتجين، وفاة أحد المكتتبين، أول أمس، دون حصوله على حقه في السكن، مشيرا بالقول “من واجبي الحديث عنه، لتعلم السلطات الوضعية التي يتواجد فيها المكتتبون”، والذي يعتبر أكثرهم مسنين، مرضي بالأمراض المزمنة”، مؤكدا أنه “في مصلحة الدولة والشعب والوكالة أن تجد حلا للمشكل”.

وأشار المتحدث بالقول “نحن هنا بمعدل وقفتين في الأسبوع، ووصلنا حتى لرئاسة الجمهورية، والتي كان ردها إيجابيا، لكن في غياب حل جذري وسريع، تبقى الوعود مجرد كلام وفقط، نحن نعيش بالأمل، لكن الوضع الحالي خطير، بعدما أخذ الموت مكتتبين قبل الحصول على حقهم في السكن”.

وأضاف المتحدث في تفصيل لمجموعة النقاط التي جاءت في الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية، قصد التدخل لإيجاد حل عاجل بالقول إن “مشكل الورث العميق جدا، والذي قسم الكثير من العائلات الجزائرية، حيث سبق لوزير السكن، عبد المجيد تبون، أن أشار في وقت سابق، أن الوكالة لن تقصي من ورث منزل أو قطعة أرض في ولاية أخرى غير الولاية الساكن بها، لكن في الواقع العكس”.

وجاء في الرسالة التي وجهت إلى رئيس الجمهورية، سبعة مطالب أساسية، تتمثل في “اتهام العديد من المكتتبين بعد الانتساب إلى الضمان الاجتماعي خلال سنة 2013، مع العلم أن إيداع الملفات كانت سنة 2001 -2002″، مشكل تحديد السن، إقصاء مكتتبين لتملكم شقق من غرفتين بغض النظر عن مساحتها، مشكل الميراث، إقصاء الكثير بسبب الحالة المدنية بمجرد الشبهة، بالرغم من تقديم وثائق حالتهم المدنية، عدم الأخذ بعين الاعتبار مقر السكن ومقر العمل في توزيع السكنات، التماطل في آجال تسليم السكنات، رغم الوعود الكثيرة التي قطعتها الوكالة والوزارة في الموضوع.

يزيد بابوش