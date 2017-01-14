مقـــري: “الوحدة يمكن أن تشمل باقـي الأحــزاب الإسلاميــة”

انطلاق حركة مجتمع السلــم الموحـدة فـي المرحلـة الانتخابيــة

كشف عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، ان لقاء سيجمعه برؤساء الأحزاب الإسلامية الأخرى لتحديد التعاون في المرحلة الانتخابية، مشيرا إلى أن الوحدة، التي جمعت بين حمس وحركة التغيير قد تتسع بعد الانتخابات إلى أحزاب إسلامية أخرى.

التنـــاوب علـى رئاسـة “حمــس” إلـى غايــة مؤتمــر الوحــدة

أعلن مقري ورئيس حركة التغيير عبد المجيد مناصرة أمس، رسميا، عن تشكيل الوحدة الاندماجية بين الحزبين في جسم موحد هو حركة مجتمع السلم خلال ندوة صحفية بفندق السلطان بحسين داي بالجزائر العاصمة، بحضور رجال الحركتين وأفراد من أسرة فقيد حركة حمس محفوظ نحناح.

التفكير في كيفية إنجاح المرحلة الانتخابية للوحدة وكذا المرحلة التوافقية لها هو هدف الرجلين اللذين فضلا عدم الخوض في انقسامات الماضي، التي شهدتها الحركة عدة مرات، وأكدا حرصهما على التفكير في مصلحة حركة مجتمع السلم، التي ستدخل إلى الانتخابات التشريعية بقوائم انتخابية موحدة وليس بالمحاصصة، مثلما أكده مناصرة، الذي اعتبر أن القوائم ستعد عبر الولايات بروح الوحدة وروح التوافق.وبالرغم من كل التطمينات، التي أراد الرجلان أن يضمنا بها صمود الوحدة وبقاءها دون اختراق إلى غاية تنظيم المؤتمر الديمقراطي للدخول في “المرحلة الديمقراطية” كآخر مرحلة للوحدة، تبقى التنازلات، التي قدمها كل حزب لتشكيل الجسم الموحد وخاصة فيما تعلق بالزعامة والتناوب على رئاسة الحركة الموحدة على مدى عام بعد الانتخابات التشريعية، وكذا موقف الحركة من المشاركة في الحكومة بعد الانتخابات، هاجس المتتبعين لمسار الحركات المحسوبة على التيار الإسلامي، وكانت محل تساؤل من قبل حضور الندوة الصحفية.وفي هذا الإطار، أكد مقري أن “موضوع المشاركة في الحكومة يعتمد على تقييم الحركة لكيفية تنظيم الانتخابات وأيضا على نتائجها، حيث ستتم مناقشة هذه الفكرة من خلال مجلس الشورى، الذي سيقرر إن كانت الحركة ستشارك في الحكومة أو تبقى في المعارضة فقط”، بحسب قوله.من جهته، لم يستبعد عبد المجيد مناصرة أن تحدث خلافات ونقاشات داخل الوحدة يمكن استيعابها بالحوار والاستماع -على حد قوله- مؤكدا أن الوحدة بين الأحزاب تخدم البلاد، موضحا أن “الأحزاب تكون أقوى عندما تكون موحدة”، كما أكد أن “السلطة ليس لها علاقة بالانقسام، الذي شهدته حركة مجتمع السلم في السابق، حيث أوضح أنها كانت ضد هذا الانقسام، لأن الحركة كانت متحالفة مع أحزاب السلطة آنذاك، مضيفا “لقد انقسمنا بإرادتنا، التي كانت ضد مخطط السلطة وتوحدنا الآن بإرادتنا وليس بإرادة خارجية”.

في سياق مختلف، أكد عبد الرزاق مقري أنه تلقى رسالة موقعة من قبل رؤساء الأحزاب الإسلامية الثلاثة حركة النهضة، البناء الوطني وجبهة العدالة والتنمية تطلب منه لقاء من أجل التشاور، موضحا أنه أجاب برسالة مكتوبة رحب فيها بهذا اللقاء، الذي ينتظر تحديد موعده موضحا أن اللقاء سيكون من أجل بلورة آفاق التعاون بين هذه الأحزاب خلال الانتخابات خاصة في مجال الرقابة، مؤكدا أن الوحدة، التي جمعت بين حركة “حمس” وحركة التغيير، يمكن أن تتوسع لتشمل أحزابــا إسلامية ووسطية أخرى بعد الانتخابات التشريعية.

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