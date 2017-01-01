مقـري يحـذر مـن التزويـر فـي التشريعيات

دعا لتشكيل حكومة توافقية بالانتقال إلى اقتصاد منتج

حذر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، من “مغبة حدوث عمليات التزوير خلال الانتخابات التشريعية”، داعيا إلى “إجرائها في كنف الحرية والنزاهة، من أجل إحداث التغيير”.

وأفاد مقري، أول أمس، خلال الملتقى السنوي لهياكل المكتب الولائي للحركة بمقر الحركة بالجزائر العاصمة، أن “إجراء الانتخابات القادمة في كنف الحرية والشفافية وتشكيل حكومة توافقية، سيمكن من الانتقال إلى الاقتصاد المنتج الذي يفضي إلى تجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد في مدة لا تتجاوز 10 سنوات”، موضحا أن “الخروج من الأزمة لا يتم إلا بالتوافق السياسي بين مختلف الأحزاب السياسية، بغية الوصول إلى بناء دولة القانون وتحقيق التنمية الوطنية”. وفي نفس السياق، قال مقري إن”الجميع معني بالتقشف وليس المواطن البسيط فقط”، كاشفا أن “الحركة قادرة على قيادة الجزائريين، للمطالبة بحقوقهم سلميا، وذلك من خلال إحداث التغيير والإصلاح”.

من جانبه، تطرق رئيس حركة مجتمع السلم، خلال تقييمه لسنة 2016 قائلا إنها “شهدت غياب التوافق السياسي وهيمنة الذهنية الأحادية، مما أدى إلى غياب القدرة على التحليل والاستشراف وتغيير الولاءات بغير منطق، بعيدا عن مصلحة الوطن”، معتبرا أن “سنة 2016 شكّلت نهاية لانكسار الوهم والغرور، وتجلي حقيقة الاقتصاد، جراء تراجع الإنتاج وتزايد الاستهلاك”.

لخضر داسة

