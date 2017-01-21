مقتل 8 مصريـين في سقــوط قذيفة بشمـال سينــاء

آخر تحديث : يناير 21st, 2017 8:14 مساءً
يناير 21, 2017 Wakteldjazair دولي 0
المدينة تشهد مواجهات بين الأمن ومتشددي “داعش”
قال سكان ومصادر طبية، إن سبعة رجال وطفلا قتلوا في وقت مبكر أمس، في سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزل بمدينة رفح في محافظة شمال سيناء المصرية، التي تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وإسلاميين متشددين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية.
وقال ساكن، إن سقوط القذيفة أحدث دويا هائلا ونتج عنه دخان كثيف، إلى جانب تحطم أجزاء كبيرة من المنزل الذي يوجد في منطقة العجرة في جنوب رفح الواقعة على حدود قطاع غزة.
وقتل متشددو جماعة ولاية سيناء التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية في 2014 مئات من رجال الجيش والشرطة في شمال سيناء خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى بوادي ودلتا النيل.
ويقول الجيش، إنه قتل المئات منهم في حمـــلة عليهم تشارك فيها الشرطة.
وكالات
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