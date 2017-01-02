مقتل طفـل وإصابة 7 آخرين بجروح في انفجار قنبلة بالبلـيدة

بأعالي الريحان بموزاية

لقي طفل حتفه وأصيب 7 أشخاص آخرين، في انفجار قنبلة تقليدية الصنع في منطقة “الريحان” بمدينة موزاية بالبليدة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن الانفجار وقع صباح أمس بمنطقة الريحان الواقعة بدائرة موزاية، حيث تسبب الانفجار مقتل طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات وإصابة 7 أشخاص من بينهم اثنين في حالة خطيرة تم نقلهم إلى المستشفى في الحين. وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية، فإن الجرحى أطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ10 سنوات، وتم نقلهم جميعهم إلى مستشفى موزاية والبليدة. كما أضافت المصادر التي أوردت إلينا الخبر، أن مصالح الأمن تنقلت فور الانفجار إلى المنطقة، وتم فتح تحقيق . وفور وقوع الحادثة، سارع الجيش الوطني الشعبي في عملية تمشيط واسعة، جارية في الوقت الراهن، للوصول إلى الفاعلين.



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