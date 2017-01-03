مقتل رجل بعد إصابته برصاص الشرطة

خلال عملية في شمال إنجلترا

❊قالت شرطة وست يوركشير البريطانية أمس، إن رجلا قُتل بعد إصابته بالرصاص في أثناء عملية نفذتها الشرطة بشمال إنجلترا، لكنها أكدت فيما بعد أن الواقعة لا علاقة لها بالإرهاب.

وذكرت الشـــــرطة، أن الواقعة حدثت أثنـــــــــاء “عملية خططت لها الشرطة مسبقا” قرب شــــــارع إم62 في هادرسفيلد حوالي الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش أول أمس. وأضافت “أطلقت الشرطة النار وقُتل رجل.”

واعتقل خمسة آخرون أثناء العملية وهـــــم ثلاثة ألقي القبض عليهم في مكـــــان الواقعة واثنــــــــــان اعتقلا عندما أوقفـــــــت الشرطة سيارة في برادفورد في نفس التوقيت تقريبا.

ولم ترد تفاصيل أخرى وأحيلت الواقعة إلى اللجنة المستقلة للشكاوى التابعة للشرطة للتحقيق فيها، وهو إجراء روتيني في أي حـــــــادثة إطلاق نار للشرطة.

وقيام الشرطة بإطلاق النار على نحو يفضي للوفاة، أمر نادر في بريطانيا، وسجلت عام 2016 أربع حوادث من هذا النوع.

وكالات