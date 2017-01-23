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مقتل خمسة جنود مصريين بهجوم في سيناء

يناير 23, 2017 دولي 0

مقتل خمسة جنود مصريين بهجوم في سيناء

أعلن الجيش المصري مقتل خمسة جنود مصريين في سيناء أمس، على أيدي „عناصر تكفيرية“.ولم يعط الجيش أي تفاصيل أخرى عن الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن. وكانت هجمات عدة استهدفت قوات الجيش والشرطة في العريش، كبرى مدن سيناء، وضواحيها تبناها تنظيم „ولاية سيناء“ التابع لتنظيم „الدولة الإسلامية“ (داعش).وفي نوفمبر الماضي، أدى هجوم بسيارة مفخخة الى مقتل ثمانية رجال أمن عند حاجز تفتيش في سيناء، وفي مطلع (جانفي) قتل سبعة شرطيين في سيناء وأحد المارة في هجوم نفذ بسيارة مفخخة قرب حاجز أمني.ويعتبر شمال سيناء معقلاً لمسلحي „ولاية سيناء“ التابع للتنظيم. وكالات

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