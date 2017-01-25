مقاتلو حزب الله يسيطرون على منطقة جديدة شرق حمص السورية

في طريقهم باتجاه السيطرة على مناجم الفوسفات

سيطر مقاتلو حزب الله مدعوما بمسلحين من جنسيات مختلفة على منطقة جــــديدة شرق مدينة حمص السورية في طريقهم باتجـــــاه السيطرة على مناـــجم الفوسفات في عمق البادية السورية.

وذكر مصدر ميداني لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن “مقاتلي حزب الله وحلفاءهم سيطروا فجر اليوم على منطقة بئر الفواعرة جنوب شرق مطار التيفور العسكري بعد دحر مسلحي داعش منها”.

واعتبر المصدر، أن السيطرة على منطقة بئر الفواعرة، وهي أحد أكبر التجمعات السكنية في الطريق إلى مناجم الفوسفات من شأنها الإسراع بتحقيق أهداف العملية العسكرية لحزب الله في المنطقة إضافة إلى تأمين مطار التيفور العسكري، الذي يعد نقطة انطلاق للطيران الحربي للتغطية على العملية العسكرية.

وسيطر مقاتلو حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة الماضي على حاجز الكازية المعروف باسم مفرق القريتين جنوب شرق مدينة حمص السورية بحوالي 90 كم.

ووقع رئيس الوزراء السوري عماد خميس، خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى طهران عقودا مع طهران للاستثمار في مناجم الفوسفات وعددا من المشاريع الزراعية في الساحل السوري.



وكالات