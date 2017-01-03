مفرغة عمومية تؤرق سكان بوسلام وتهدد البيئة

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يناير 03, 2017 Wakteldjazair أخبار محلية 0
ديكور مرعب أثار حفيظة السكان
أبدى سكان بلدية بوسلام الواقعة شمال ولاية سطيف، قلقهم الشديد تجاه غلق جزء من الطريق رقم 75 المؤدي إلى بلديتهم بمنطقة عين دكار، بواسطة مختلف أنواع النفايات سواء المنزلية أو تلك المستعملة في البناء والصناعة التحويلية والغذائية، ما شكل ديكورا مرعبا، أثار حفيظة السكان وجمعية البيئة والتنمية المستدامة.
ناشد رئيس الجمعية والي الولاية التدخل، بعد أن قام في وقت سابق بمراسلة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوسلام ومديرية البيئة قصد إزالته، لأن تهديدها يمس الصحة العمومية بالدرجة الأولى، إضافة إلى تسرب الفضلات السائلة إلى الينابيع الطبيعية المتواجدة بمحاذاة المفرغة، ففي ظل غياب الردع والمتابعة، إضافة إلى عدم وجود مفرغة عمومية، جعل السكان القادمين من بعض البلديات والمناطق المجاورة، يرمون القمامة دون حسيب أو رقيب حسبهم، في ظل عدم وجود المتابعات في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الطريق سيغلق أمام حركة السير في حالة تواصل الرمي العشوائي لأكياس وفضلات البناء وغيرها، مع تشويهها للمنظر العام للمنطقة المعروفة بطبيعتها الخلابة وجبالها الشامخة.
سليم. خ
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