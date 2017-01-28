مــــاي تعتـــزم منــــاقشة التجــــارة والأمــــــن مع إردوغــــــان

في حملة لتعزيز موقفها في مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

قالت متحدثة باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، إن رئيسة الوزراء ستجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول أمس، لبحث التجارة والأمن في إطار حملة لتعزيز موقفها في مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

بعد يوم من اجتماعها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحصولها على موافقته وبعض التأكيدات بشأن التعاون الاقتصادي تتوجه ماي إلى أنقرة لإطلاق مجموعة عمل مشتركة لتمهيد الطريق لعلاقة تجارية جديدة بعد انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي.وقالت المتحدثة، إن ماي وإردوغان سيناقشان قضيتين رئيسيتين. وأضافت المتحدثة “سيناقشان علاقة تجارية جديدة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي… ومن المتوقع الاتفاق على شراكة أمنية إستراتيجية.

“وتحرص حكومة ماي على الشروع في وضع الأساس لاتفاقات التجارة الثنائية في فترة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتستغرق عملية الانسحاب ما لا يقل عن عامين بعد إطلاق محادثات الانسحاب الرسمية بحلول مارس.

وقالت المتحدثة باسم ماي، إن تركيا ستكون الدولة رقم 13 التي تؤسس مجموعة عمل بشأن التجارة مع بريطانيا.كان وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، قد قال في زيارة لأنقرة العام الماضي، إنه يتطلع إلى اتفاق تجارة حرة “ضخم” مع تركيا، بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وفي حين أن أنقرة ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، فإنها تتطلع للانضمام للتكتل ويربطها به اتحاد جمركي.

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي، إلى أن المملكة المتحدة كانت ثاني أكبر وجهة للصادرات التركية، بعد ألمانيا في 2015، إذ اشترت بضائع بقيمة 10.6 مليار دولار.وبسؤالها عما إذا كانت ماي ستثير قضايا حقوق الإنسان منذ محاولة الانقلاب في جويلية الماضي، قالت المتحدثة، إن بريطانيا “عبرت عن تأييدها القوي لديمقراطية ومؤسسات تركيا بعد الانقلاب.”وقالت “لكننا أيضا أوضحنا أننا نحث تركيا على ضمان أن ردهم متناسب ومبرر ويتماشى مع الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان.”

وكالات