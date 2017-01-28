“مــــاتوس الجزائــر” تطلق الطمبولا الكــبــرى لهــواتـــف Doogee

أطلقت شركة “ماتوس الجزائر”، الموزع الرسمي والحصري لعلامة الهواتف الذكية “دوجي” بالجزائر، طمبولا كبرى لزبائنها الأوفياء والتي تدوم إلى غاية 28 فيفري المقبل.

وحسب بيان للشركة بإمكان كل زبون يشتري هاتف ذكي “دوجي” أن يشارك في الطمبولا الكبرى المنظمة برعاية العلامة التي تتميز بالجودة وبأقل الأسعار، ومن أجل المشاركة يتعين على الزبون

شراء هاتف ذكي “دوجي”، ملء استمارة الطمبولا الكبرى “دوجي” بإتباع الرابط: HYPERLINK “http://www.doogee-algerie.com/” \t “_blank” www.doogee-algerie.com مع مشاركة المنشورة على الصفحة الخاصة بفايسبوك.

كما تم تخصيص جوائز قيمة للفائزين: منها سكوتير، خاتم من الذهب، نظام سماع Bose، بلايستايشن 4 pro، كاميرا Gopro وعدة هدايا أخرى قيمة.