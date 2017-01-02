مــخلوفي وبورعدة أكـبـر المرشحين

جـــائـــزة أفضل رياضي جزائري لسنة 2016

يوجد الرياضيان العربي بورعدة وتوفيق مخلوفي الأخصائيان في رياضة العاب القوى، في أفضل رواق للتتويج بجائزة أفضل رياضي في الجزائر لعام 2016، إلى جانب الجمبازية فراح بوفدة والجدافة أمينة روبة التي حققت التأهل إلى ربع نهائي الاولمبياد في أول مشاركة لها، وذلك في المنافسة المنظمة من قبل اللجنة الاولمبية الرياضية الجزائرية.

كان العداء توفيق مخلوفي حامل ذهبية أولمبياد لندن في سباق ال1500 متر، قد برز السنة الماضية لحصوله على ميداليتين فضيتين في منافسة الألعاب الاولمبية البرازيل، ويعد أول جزائري يحقق ميداليتين في نفس الطبعة، حيث حاز في البرازيل على فضية سباق ال800 متر وفضية سباق ال12500متر ليكون بذلك أحسن رياضي جزائري في الأولمبياد دون منازع.

التنافس سيكون شديدا على اللقب كذلك بوجود العداء في اختصاص العشاري الصعب العربي بورعدة، صاحب الرقم القياسي الإفريقي في ذات الاختصاص، وإن لم يحقق الميدالية في أولمبياد البرازيل إلا أنه كسب ود واحترام الجزائريين بعد معاناته الكثيرة من أجل التحضير للموعد الذي انتزع خلاله المركز الخامس عن جدارة واستحقاق، وكان الشخصية الرياضية البارزة في الموسم دون منازع كذلك.

ويتنافس على جائزة أفضل رياضي إلى جانب الاسمين السابقين، الملاكم محمد فليسي، كل من الملاكم عبد الحفيظ بن شبلة والسباح أسامة سحنون والمصارع طارق عزيز الياس بويعقوب في الجيدو والجزائري الدولي رياض محرز.

ويترقب أن تكون المنافسة شديدة عند السيدات لتساوي حظوظ المرشحات للجائزة، حيث ضمت القائمة كل من العداءات أمينة بتيش (3000 متر موانع) وكنزة دحماني (10 آلاف متر) وأمينة روبة بطلة إفريقيا في التجديف والتي شارك لأول مرة في أولمبياد البرازيل وحققت التأهل إلى ربع النهائي، ورشحت إيناس إيبو لاعبة التنس (16 عاما) لجائزة أفضل رياضي صاعد رفقة زميلها في المنتخب محمد حسان ولاعبة الكارتي وداد دراو وزميلها رفيق بن الشيخ ومصارعة الجودو هود زرداني.

التتويج سيكون في حفل بالهيلتون يوم 26 جانفي

تنظم اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، حفل تسليم الجوائز لأحسن الرياضيين الجزائريين لسنة 2016، يوم 26 جانفي بفندق الهيلتون الدولي، حسب ما أعلنه رئيسها مصطفى براف في تصريح لـ«وقت الجزائر”

وتقرر إقامة حفل ساهر بفندق هيلتون على شرف هؤلاء الرياضيين قصد “تكريم أحسن الفاعلين في الحقل الأولمبي الرياضي لسنة 2016”، كما أوضح رئيس اللجنة.

وخصصت بهذه المناسبة جوائز لأحسن رياضي لسنة 2016 عند الرجال والسيدات وكذا لأحسن رياضي آمال وأحسن تقني للسنة وأحسن شخصية رياضية 2016.

كما ستمنح اللجنة الأولمبية “جائزة امتياز” للمؤسسات التي ساهمت في ترقية الرياضة الجزائرية.



نادية.غ