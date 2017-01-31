مـشـاكــل “تافهة” ترهـن تسلـيـم أكـثـر مـن 310 مســـكن بـ4 بــلديات

تنحصر في الكهرباء والصرف الصحي

مازالت المشاكل الجانبية والتي يراها متابعو الشأن التنموي بولاية سطيف أنها “تافهة” على حد تعبير أن أعضاء المجلس الشعبي الولاية، تعرقل عملية تسليم العشرات من السكنات الاجتماعية التي استفادت منها العديد من البلديات خلال البرنامج الخماسي الثاني 1010/ 2014.

حيث لم يتم تسليمها لأصحابها رغم أن الإعلان عن القوائم النهائية للمستفيدين منها منذ سنتين، ومع ذلك ما يزال أصحباها ينتظرون مقررات الاستفادة لاستغلال سكناتهم، وهذا بسبب عدم ربط هذه السكنات بالكهرباء، قنوات الصرف الصحي والتهيئة الحضرية.

ففي بلدية الطاية تأخر تسليم حصة 40 مسكنا اجتماعيا بسبب توقف الأشغال لعدة أشهر من أجل تهيئة الأرضية الخارجية، حيث تؤكد مصادرنا أن الأشغال انطلقت، وببلدية اوريسا ما تزال حصة 100 مسكن اجتماعي ينتظر أصحابها مفاتيح سكناتهم من أجل استغلالها خاصة أولئك الذي يعانون وضعية مزرية ويستغلون سكنات عن طريق الإيجار، ولعل أهم سبب هو أشغال التهيئة الحضرية التي لم تنطلق بعد رغم منح أمر بالخدمة بمبلغ 3 ملايير سنتيم لإنجاز مشروع التهيئة الحضرية، إلا أن عدم المصادقة على اتفاقية المشروع كانت حائلا في انطلاق الأشغال، وأفادت مصادر مطلعة أن الاتفاقية توجد على مستوى الهيئة الوصية للمصادقة عليها ومن ثم مباشرة الأشغال، وببلدية الحامة ما تزال حصة 20 مسكنا تنتظر ربطها بشبكة الكهرباء التي كانت سببا في تأخر تسليمها لأصحابها رغم الإعلان عن القائمة منذ 18 شهرا، والتي تضم 60 مسكنا تم تسليم 40 منها، فيما بقيت 20 مسكنا بحي العابة تنتظر ربطها بشبكة الكهرباء حيث أفادت مصادرنا أنه تم تركيب محول الكهرباء، أما ببلدية بئر العرش فلا تزال حصة 340 مسكن اجتماعي ذات طابع إيجاري لم تسلم لأصحابها الذين طال انتظارهم لأكثر من سنتين من الإعلان عن القائمة التي تضم 240 مستفيد، حيث تم إسكان 90 فيما لا يزال البقية وهذا بعد أن ظهر مشكل كبير كان عائقا لتسليم هذه السكنات وكلف الدولة غلافا ماليا باهظا من أجل إصلاح الخلل، حيث تبين أن هذه الحصة لا يوجد مجال لصرف المياه القذرة، بسبب انخفاض أرضية العمارات على قناة مياه الصرف الصحي أين بادرت المصالح المعنية بعد اكتشاف الخلل إلى تخصيص مبلغ 12 مليارا من أجل تمديد قناة الصرف الصحي لهذه العمارات، حيث انطلقت أشغال إنجازها، وبهذا تكون المشكلة قد تم حلها في انتظار إتمام الأشغال لتسليم هذه الحصص التي طالما انتظرها أصحابها.

.. واقتطاع الأرضية تؤخر تسليم 150 مسكن ترقوي بعين ولمان

وفي بلدية عين ولمان بجنوب الولاية مازال المستفيدون من 150 مسكن ترقوي مدعم ينتظرون تسوية وضعيتهم منذ أكثر من 3 سنوات، رغم أن هؤلاء قد قاموا بدفع مستحقاتهم المالية إلى المرقين في مارس 2015 المقدرة حسبهم بـ 100 مليون، ومنهم من دفع كامل المبلغ المقدر بـ 280 مليون للشقة من نوع 3 غرف، ورغم نهاية الأشغال بهذه الحصة إلا أن تأخر تسوية وضعية الملكية العقارية للمرقين من طرف مديرية أملاك الدولة حالت بينهم وبين إتمام التهيئة الحضرية وإتمام الإجراءات لتسليمهم سكناتهم الجاهزة.

هذه الحصة استفادت منهم البلدية من البرنامج 2012/2014 بمعدل 40 مسكنا لـ 3 مرقين و30 مسكنا لمرقين آخرين، في حين بقيت 50 مسكنا لم تنطلق أشغالها، فتم تحويلها إلى وجهة أخرى، حيث تم اختيار أرضية المشروع على مخطط شغل الأراضي الذي تم اعتماده سنة 2006 ويتربع على أكثر من 200 هكتار في إطار التوسع العمراني للمدينة، وتمت المصادقة عليه من طرف اللجنة الوزارية المشتركة، وبعد اختيار الأرضية للمرقين والحصول على شهادة التعمير انطلقت الأشغال في سبتمبر 2013 وتمت الأشغال في آجالها المحددة بـ 12 شهرا، لكن تأخر تسوية وضعية الأرضية خلق عدة عراقيل بين المرقين والمستفيدين فالمرقى لم تسو وضعيته العقارية، وبالتالي لا يزال ينتظر عقد ملكية الأرضية لإتمام الإجراءات وتمكين المستفيدين من الحصول على عدة مزايا كدعم الدولة المقدرة بـ 70 مليونا وكذلك الحصول على القروض البنكية بالنسبة للراغبين منها لتسديد مستحقات السكن المقدرة بـ 280 مليون، ومن ثم الحصول على عقد الملكية واستغلال سكناتهم خاصة أن الكثير منهم يعاني أزمة سكن ويستغل سكنات عن طريق الإيجار.

أكدت مصادرنا أن القضية على وشك التسوية خاصة بعدما تم حساب المساحة التي احتضنت المشروع، وتم إيداع المحضر على الجهات المختصة في حين أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي أن القضية على مستوى أملاك الدولة لتسوية الوضعية وتحرير عقود الملكية العقارية وبالتالي إتمام الإجراءات لتسليم هذه الحصة السكنية.



إعداد سليم خ