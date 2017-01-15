مـخطط التهيئة بالعاصمة لن يتأثر بالتقشف

خصص له 500 مليار سنتيم كمرحلة أولية لإطلاقه، زوخ يؤكد:

أكدت مصالح ولاية الجزائر، عدم تأثر مخطط التهيئة والتوجيه “بدو” بسياسة التقشف، بعد منحها مبلغ 500 مليار سنتيم، لتنفيذه على أرض الواقع، بالرغم من أنه لا يزال في مراحله الأولى، في وقت تنتظر ذات المصالح دعما ماليا آخر من قبل الحكومة لإتمام المشروع على أرض الواقع.

كشف منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، أن مخطط التهيئة والتوجيه لولاية الجزائر، والمعروف بمخطط “بدو”، يجري حاليا تنفيذه في مراحله الأولى، بالرغم من الوضع الاقتصادي الراهن الذي تعيشه البلاد في الآونة الأخيرة، جراء انخفاض أسعار النفط وتهاوي قيمة الدينار الجزائري، الذي أثر بالدرجة الأولى على العديد من المشاريع التنموية الكبرى التي تعوّل عليها السلطات في الأفق، بينها هذا المخطط، وهو ما أدى بهؤلاء المطالبة من سلطات ولاية الجزائر، وعلى رأسها الوالي، عبد القادر زوخ، التدخل من أجل منح دعم مالي لإنجاح المخطط وعدم توقفه في أية ظروف قد تحدث مستقبلا، وهي المطالب التي استجاب لها زوخ، الذي أكد بدوره أنه وبالرغم من سياسة التقشف التي فرضت عليهم، غير أنه تم منح مبلغ مالي قدر بـــ500 مليار سنتيم كمرحلة أولية للانطلاق في تنفيذه على أرض الواقع، لاسيما بعد صدروه رسميا في الجريدة الرسمية مؤخرا.

وتابع المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، عبد القادر زوخ، خلال تدخله في أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي التي انعقدت مؤخرا، أن مصالحه تلقت وعودا من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بشأن حصول المخطط على دعم مالي آخر مستقبلا، من أجل إتمامه وتجسيده على أرض الواقع، بالنظر إلى أهميته في تطوير عاصمة البلاد وإلحاقها بمصاف دول العالم المتطورة، من خلال جملة من الإجراءات التي ستطرأ على النسيج العمراني في 57 بلدية تابعة لإقليم الولاية، ومعه مخطط المرور الجديد الذي من شأنه أن يخلّص “البهجة” من الضغط الذي تعرفه في طرقاتها وشوارعها بشكل يومي.

تجدر الإشارة إلى أن مخطط التهيئة والتوجيه لولاية الجزائر “ال بدو”، تم تبني فكرته ودراسته من قبل مكتب أجنبي برتغالي منذ ما يزيد عن ثماني سنوات، ليفرج عنه السنة الماضية، بإجراءات جديدة من شأنها تطوير العاصمة التي تدهورت في السنوات الماضية بسبب تأثرها بالعديد من العوامل والأسباب، في حين كان ينتظر هذا المخطط الانطلاق في تجسيده على أرض الواقع الموافقة الرسمية للحكومة، التي يبدو أنها فعلا استجابت لمطالب سلطات العاصمة وصادقت عليه بمرسوم تنفيذي نشر مؤخرا على الجريدة الرسمية.

اسمة عميرات