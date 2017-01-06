مـخطط استعجالي لإتمام الورشات المفتوحة بالمدينة القديمة

قرار بإخلاء كل المساكن

تقرر خلال الأسبوع المنصرم اتباع مخطط استعجالي لإتمام أشغال التهيئة المتوقفة بالمدينة القديمة التي انطلقت منذ سنوات بالمدينة القديمة، وفي هذا الشأن سيقوم مدير الثقافة بإعداد مخطط عمل استعجالي لإتمام أشغال الورشات المفتوحة بقلب أحياء المدينة العتيقة أي المشاريع التي انطلقت الأشغال بها والتي تقع في محيط القطاع المحفوظ قصد حماية المواطنين سواء السكان أو زوار المدينة، كما أمر بإحصاء جميع البنايات المهددة بالانهيار التي تشكل خطرا على حياة شاغليها.

بالمقابل، كلف الوالي رئيس بلدية قسنطينة باتخاذ قرار إجلاء المباني المهددة بالانهيار وغلق الأحياء التي يوجد بها ورشات، على أن يتحمل أصحاب الأملاك أو المقيمون أعباء الأشغال بالنسبة للممتلكات الخاصة وتتحمل الخزينة العمومية تكاليف الأشغال بما يعرف بالأجزاء المشتركة مع ضرورة احترام التوصيات والتوجيهات التقنية المتضمنة بالمخطط الدائم لحماية القطاع المحفوظ فيما يتكفل مكتب الدراسات الذي أنجز مخطط حماية المدينة القديمة بتأطير وتنظيم كيفيات وطرق العمل داخل النسيج العمراني القديم ويسهر على مطابقة الأشغال بمختلف الورشات، ومن جهتها كلفت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة مشاريع الترميم بالمدينة القديمة مع الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية، بإجراء زيارات ميدانية لمواقع الأشغال والورشات قصد تحديد وجرد الورشات التي وصلت إلى نسبة معينة من التقـــدم لــغرض إعادة تفعيلها وإزالة العتاد بالمواقع التي لم تشهد انطلاق الأشغال كما أوكلت لها مهمة إعداد دفتر أسعار موحدة سيتم اعتمادها مع مكاتب الدراسات والمؤسسات بالنسبة للصفقات العمومية المتعلقة بمشاريع ترميم المدينة القديمة التي لم تنطلق بعد.

وكانت أشغال ترميم المدينة القديمة قد انطلقـــت منذ أزيد من ست سنوات ورصد لها غلاف مالي كبير كونها مصـــنفة ضمن القطاع المحفوظ، ونظرا إلى حالة التردي الكبيرة التي آلت إليها المنازل التي يزيد عمرها عن المائة سنة، وبغرض الحفاظ على ما تبقى من البيوت التي تقطنــها العائلات ليومنا هذا رغم ما هي عليه من تدهور، تمت مباشرة أشغال الترميم والتنقيب لكنها سرعان ما توقفت والى يومنا هذا، لتتحول المدينة إلى منطقة حمراء بالنظر إلى حجم الانهــيارات وتحديدا مع تساقط الأمطار.



إعداد/ وهيبة عزيون

