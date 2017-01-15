مـحرز ومبولحي ينقذان “الخضر”

نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017: الجزائر 2 – زمبابوي 2

تعثر المنتخب الوطني لكرة القدم في مستهل مشواره في نهائيات الطبعة الـ31 لكأس أمم إفريقيا الجارية وقائعها بالغابون، بتعادله بهدفين في كل شبكة أمام نظيره الزيمبابوي، عشية أمس، في مباراة الجولة الأولى من الفوج الثاني، بل نجا “الخضر” من كمين لولا تألق رياض محرز أفضل لاعب في القارة الذي وقع له هدفين وحارسه رايس مبولحي وهاب الوافد الجديد على نادي ران الفرنسي الذي أنقذ مرماه من هدفين محققين. كان المنتخب الوطني سباقا في المبادرة الهجومية عن طريق العربي هلال سوداني في الدقيقة السادسة، ثم رد منتخب زمبابوي في الدقيقة عن طريقه مهاجم “نياشا” الذي تصدى حارس “الخضر” رايس مبولحي لقذفته من خارج منطقة العمليات فارتطمت بالقائم دون أن تدخل الشباك.وفي الدقيقة 11 وعن طريق هجوم معاكس تمكن رياض محرز بعد استلامه الكرة من إسلام سليماني، وبعد عمل فني رائع افتتح النتيجة لصالح الجزائر، ولم تمر إلا أربع دقائق ليعدل اللاعب “مهاشي” النتيجة لمصلحة المنافس مستغلا ارتباك في الدفاع على الجهة اليمنى، ولأن رد فعل زيمبابوي كان عنيفا فقد أنقذ مرماه الحارس الجزائري من هدف محقق في الدقيقة 22 بعد قذفة اللاعب “بيليات” لاعب نادي “صان داونز” الجنوب الإفريقي.ويبدو أن مدرب زيمبابوي تفطن لنقطة ضعف النخبة الوطنية بدليل أن لاعبيه ركزوا اللعب في الجهة اليمنى، فالوافد الجديد مختار بلخيثر لم يجد ضالته بعد الحملات الهجومية من جهته واضطر إلى عرقلة اللاعب الزيمبابوي “باصيرا” في الدقيقة 27 ليمنح الحكم ركلة جزاء نفذها “نياشا” بنجاح.

وفقد المنتخب الوطني توازنه بعد تلقيه الهدف الثاني وارتكب العديد من الأخطاء وحاول تعديل النتيجة بعد حصوله على مخالفتين في الدقيقتين 40 و43 ونقذهما على التوالي رياض محرز وفوزي غولام، غير أن دفاع الخصم كان بالمرصاد وأظهر تفوقه التكتيكي من خلال السيطرة على وسط الميدان.

وفي الشوط الثاني ركن منتخب زيمبابوي في الخلف فاسحا المجال أمام “الخضر” الذين استحوذوا على الكرة وقاموا بعدة محاولات هجومية، لكن سلاح الكرات الثابتة لم يكن ناجعا بعد حصولهم على عدة ركنيات متوالية أمام استماتة دفاعية للمنافس، إلى أن تمكن رياض محرز من اقتناص هدف التعادل في الدقيقة 80 بعد عمل فردي رائع.وقبله كاد المدافع رامي بن سبعيني أن يوقع هدفا لكن رأسيه اصطدمت بالعارضة بعد تنفيذ ركنية في الدقيقة 58، وكاد فوزي غولام الظهير الأيسر أن يغالط أحد مدافعي زيمبابوي الذي كاد يسجل ضد مرماه في الدقيقة 72 لكن القائم منع الكرة من المرور إلى الشباك، وبعده تصدى رايس مبولحي لهدف محقق في الدقيقة 80 بعدما استغل مهاجم المنافس خطأ في الدفاع بعد سوء إرجاع الكرة من البديل محمد مفتاح.

أحمد. ح