مـحرز ضمن قائمة النجوم الـ10 البارزين المرشحين للتألق فـــي “الكان”

فاز بجائزة أفضل لاعب في دول المغرب العربي

رصدت مجلة “فرانس فوتبول” قائمة بأبرز 10 نجوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي انطلقت أمس بالغابون، وتستمر حتى الخامس من فيفري المقبل. ويتصدر قائمة النجوم الأفارقة، الدولي الجزائري رياض محرز، نجم ليستر سيتي الانجليزي وأفضل لاعب أفريقي لعام 2016، والذي تعول عليه الجماهير الجزائرية في إحراز اللقب الأفريقي الثاني في تاريخ منتخب محاربي الصحراء. ويأتي الدولي الغابوني بيير إيمريك اوباميـــــانغ، مهاجـم بوروسيا دورتموند الألماني، كأحد أبرز النجوم المرشحين للتألق في البطولة في ظل تألقه في البوندسليغا.

تضم القائمة الدولي التونسي أيمن عبد النور مدافع فالنسيا الإسباني، والمصري محمد صلاح نجم روما الإيطالي، والمغربي المهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي، والسينغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي، والغاني أندريه آيو نجم وست هام يونايتد الإنجليزي، والايفواري سيرج اورييه مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، والطوغولي ايمانويل اديبايور مهاجم توتنهام وريال مدريد السابق، والأوغندي دينيس أونيانغو، حارس مرمى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

وأجرت المجلة الفرنسية استفتاءً على موقعها الالكتروني للمفاضلة بين النجوم العشرة، وتصدر محرز بنسبة 41 بالمائة من الأصوات قبل أوباميانغ الذي حصل على 27 بالمائة ، بينما جاء ماني ثالثا بنسبة 10 بالمائة من الأصوات قبل التونسي عبد النور 4 بالمائة والايفواري اورييه 3 بالمائة، فيما اكتفى صلاح وآيو وأوباميانغ بنسبة 2 بالمائة من الأصوات لكل منهم.

فاز الجزائري رياض محرز، نجم ليستر سيتي الإنجليزي، بجائزة مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية لأفضل لاعب في دول المغرب العربي. وأوضحت المجلة الفرنسية أن محرز، 25 عاما، الذي توج مؤخرا بجائزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لأفضل لاعب في القارة، حقق إنجازا جديدا بتفوقه على باقي المرشحين في التصويت، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه التونسي علي معلول، 27 عاما، لاعب الأهلي المصري. وحصل محرز على 55 بالمائة من إجمالي الأصوات، فيما جاء معلول ثانيا بـ11 بالمائة. وجاء الدولي المغربي سفيان بوفال، 23 عاما، في المركز الثالث بنسبة 7 بالمائة من الأصوات، بفضل تألقه في الدوري الفرنسي مع فريق ليل، وكذلك في الدوري الإنجليزي مع فريقه الحالي ساوثهامبتون.

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن فوز محرز بالجائزة جاء عن جدارة واستحقاق بعد موسم استثنائي قدمه النجم الجزائري مع ليستر سيتي. وسجل محرز 17 هدفا، وصنع 11 آخرين، ليقود الثعالب للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة، كما ساهم في تأهل الفريق إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، ونال جائزتي أفضل لاعب في البريميرليغ، وأفضل لاعب إفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.



العربي شريف