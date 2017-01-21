مـا علاقـة غول بــ”لا بـال”؟

آخر تحديث : يناير 21st, 2017 8:14 مساءً
يناير 21, 2017 Wakteldjazair همسات 0
قال رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، إثناء اللقاء التقييمي للجان الترشيحات، إنه يجب أن يكون حزب “تاج” مثل العلامة” لا بال” متواجدا في كل الأماكن، وأنه يجب ان تعد له قوائم انتخابية متميزة حتى يضمن قوته،، طويلو اللسان في عين المكان، تساءلوا عن سر العلاقة بين غول وهذه العلامة التجارية لمجمع “لا بال” لصناعة السكر؟
يناير 21, 2017 0قال رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، إثناء اللقاء التقييمي للجان الترشيحات، إنه يجب أن يكون حزب “تاج” مثل...
يناير 21, 2017 0
يناير 20, 2017 0
يناير 20, 2017 0
يناير 20, 2017 0
يناير 20, 2017 0
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 01, 2017 0المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:...
ديسمبر 28, 2016 0رئيس نقابة الأطباء الممارسين،...
يناير 21, 2017 0بدأ الرئيس الأمريكي دونالد...
يناير 20, 2017 0خرج آلاف الفلسطينيين إلى...
يناير 18, 2017 0التفاصيل المثيرة جدّاً التي...
يناير 16, 2017 0يوجه حضور سبعين دولة ومنظمة...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...