مـا علاقـة غول بــ”لا بـال”؟

قال رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، إثناء اللقاء التقييمي للجان الترشيحات، إنه يجب أن يكون حزب “تاج” مثل العلامة” لا بال” متواجدا في كل الأماكن، وأنه يجب ان تعد له قوائم انتخابية متميزة حتى يضمن قوته،، طويلو اللسان في عين المكان، تساءلوا عن سر العلاقة بين غول وهذه العلامة التجارية لمجمع “لا بال” لصناعة السكر؟