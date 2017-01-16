مـؤتمر بــاريس يتمسك بحدود 67 أسـاساً للحـل

لن يعترف بأية خطوات أحادية يتخذها الجانبان

جدد المجتمع الدولي أمس في اختتام مؤتمر باريس، التزامه حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأكد ضرورة أن تكون حدود ما قبل الاحتلال عام 1967 هي الحدود التي يقوم اي حل على أساسها، وأنه لن يعترف بأية خطوات أحادية يتخذها الجانبان، فيما سعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري لطمأنة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وفي اختتام المؤتمر الذي شاركت فيه اكثر من 70 دولة، دعا المجتمعون في بيان اختتامي الفلسطينيين والإسرائيليين الى “اظهار الالتزام بحل الدولتين والامتناع عن اية اعمال أحادية تستبق نتيجة المفـــــــاوضات حول الوضع النهـــائي، خصوصاً في شأن الحدود والقدس واللاجئين والأمن“. وأكد المجتمعون “عدم الاعتراف بأي خطوات من هذا النوع“.

وأكد البيان اهمية المبادرة العربية للسلام لعام 2002 التي تمثل اطاراً متكاملاً لحل الصراع العربي الإسرائيلي وتساهم بتثبيت الاستقرار والأمن الإقليمي. وتجنب البيان النهائي أي انتقاد صريح لخطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، الأمر الذي رحب به كيري (رويترز) قائلاً: “نوقش الأمر (نقل السفارة) علانية في الداخل. وهذا ليس له صلة بالمحافل الدولية في هذا التوقيت. هذا غير مناسب“.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند شدد أمام المؤتمر أمس ان حل الدولتين “ليس حلماً، ويبقى هدف المجتمع الدولي“، فيما قال وزير خارجيته جان مارك إرولت ان المؤتمر اظهر الطابع الملح لصيانة حل الدولتين المهدد اليوم بالاستيطان والعنف، معرباً عن استعداده للتوجه الى المنطقة لإبلاغ الطرفين برسالة الأسرة الدولية التي تحدثت بصوت واحد خلال المؤتمر.واستبعد إرولت تنفيذ اقتراح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية الى القدس وقال: “اشك في ان يتم تنفيذ هذا القرار الذي سبق ان تحدثـت عنه ادارات (أميركية) اخرى ولم تلتزم به“، وأشار الى انه سيتحدث حول هذا الموضوع مع نظيره الأميركــــي ركس تلرسون عندما يلتقيه.

وكان إرولت حذر من مغبة نقل السفارة الأميركية الى القدس إذ “ستكون لذلك عواقب خطيرة“. وأضاف ان فرنسا تريد اقناع الإدارة الأميركية الجديدة بأن رغبة السلام مشتركة لدى العالم اجمع، مشيراً الى ان متابعة اعمال المؤتمر ستتم من خلال مجموعات عمــــــــل حول مواضيع عدة ومن خلال الأدوار التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وغيرهما.

وشدد إرولت على عدم ترك المجال مفتوحاً للإرهاب، مؤكداً ان “لا سلام دائماً ومتيناً في المنطقة طالما لم يحل الموضوع الفلسطيني، ورسالة المؤتمر هي مد اليد الى كل الأطراف“. واعتبر ايرولت ان التخلي عن حل الدولتين هو افضل هدية للمتطرفين في العالم.

الى ذلك (رويترز)، سعى وزير الخارجية الأميركي لطمأنة رئيس الوزراء الإسرائيلي في شأن مؤتمر باريس، وفق مكتب نتانياهو الذي أصدر بياناً أمس ذكر فيه ان “كيري اتصل بنتانياهو ليبلغه بالخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة في المؤتمر لتخفيف صياغة بيان باريس“. وأضاف أن نتانياهو رد عليه بأن “إسرائيل عانت بالفعل من أضرار بعد عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار رقم 2334 الذي أصدره مجلس الأمن (الشهر الماضي) ويجب ألا يتفاقم ذلك (الضرر)“.

وأضاف البيان إن كيري تعهد لنتانياهو بألا تكون للمؤتمر عواقب سواء في مجلس الأمن أو في المؤتمر نفسه وإن “الولايات المتحدة ستعارض أي اقتراح ربما يتم طرحه على مجلس الأمن“.

وكان نتانياهو واصل هجومه على “مؤتمر باريس“، ووصفه بـ “العبثي“، بعد أيـــــــــام من وصفه له بـ “خدعة فلسطينية برعاية فرنسية“.

وكالات

