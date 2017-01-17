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مغـتربـتـان متـهـمتان بتبييض 114 ألف أورو

يناير 17, 2017 مجتمع 0

مغـتربـتـان متـهـمتان بتبييض 114 ألف أورو

البنك الخارجي الجزائري بوهران حرّك الدعوى

منعت مغتربتان أم وابنتها من مغادرة أرض الوطن إلى فرنسا، لمتابعتهما بجنحة تبييض الأموال حيث قدّر المبلغ بـ114 ألف أورو، وفي انتظار الفصل في القضية طالب ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة بإجراء تحقيق على صحة الوثائق المدفوعة خاصة المتعلقة بالمتهمتين والتي تؤكد فيها مصدر الأموال وسبب دفعها.

المتهمتان أثناء المحاكمة صرحتا أنهما مقيمتان بفرنسا وقد تواجدتا في وهران من أجل الإشراف على أعمال بناء فيلا للعائلة، ومن الطبيعي تحويل الأموال من فرنسا إلى الجزائر، من طرف زوج الابنة “هندي الجنسية” صانع مجوهرات أبا عن جد مما يعني أنه ثري وليس بحاجة إلى تبييض الأموال.
قضية الحال تحرّكت بعد اشتباه بنك الجزائر الخارجي بوهران للأموال وعلى إثرها تم التحقيق مع المتهمتين والحجز على كامل الأرصدة والممتلكات من بينها الفيلا قيد الإنشاء والسيارة، كما تمّ مراسلة وإخطار الجهات الجمركية والأنتربول بفرنسا هذه الأخيرة التي أوردت أن المتهمتين مقيمتان غير شرعيتين في فرنسا ومتابعتان في عدة قضايا أخلاقية ومخدّرات، هذا ما نفاه دفاع المتهمتين مؤكدا على حيازة المتهمتين للجنسيتين الجزائرية والفرنسية والدليل هو جواز سفريهما، أما عن الشخص الذي أرسل لهما المال فهو زوج الابنة بالفاتحة فقط ولديهما ولدان وهما بصدد تسجيل زواجهما قانونيا، وهو مستعد للقدوم إلى الجزائر والشهادة لصالح زوجته ووالدتها، ملتمسا البراءة لموكلتيه اللتين حرمتا من السفر إلى فرنسا وانفصلتا عن أطفالهما لأزيد من سنة بسبب منعهما من السفر، مطالبا بالسماح لهما بالسفر والعودة ثانية، وطالب بالبراءة لانعدام ثبوت التهمة ورفع الحجز عن كافة الأرصدة البنكية وكذا القطعة الأرضية مع استرداد جوازات السفر.

فايزة. ب

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