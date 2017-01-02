معظم التحاليل الطبية تُجرى خارج المستشفى

رغم توفره على المخبر إلا أن المرضى محرومون منه

يواجه المرضى صعوبات كبيرة على مستوى المستشفى الولائي “لخضر بوزيدي” بولاية برج بوعريريج خاصة فيما يتعلق بالتحاليل المخبرية التي تجرى كلها في مخابر تابعة للخواص المستفيدة من ذلك، حيث يضطر أولياؤهم إلى نقل مرضاهم لإجراء التحاليل خارج مصالح الاستعجالات والمصالح المختلفة في هذا المرفق الصحي لإتمام الإجراءات الطبية بغرض العلاج.

رغـم توفر مستشفى “لخضر بوزيدي” على أجهزة متطورة على غرار جهاز السكانير وجهاز كشف الأشعة وعلى مخبر تحاليل، إلا أن الخدمات رديئة وفي مستوى الصفر خاصة مخبر التحاليل الذي يبقى هيكلا بدون روح ودوره بعيد كل البعد بسبب سياسة المحسوبية المنتهجة من طرف الفرق الطبية، حيث يستفيد من خدماته إلا المقربون وأصدقاء العاملين في هذا المستشفى الذين يجرون التحاليل مجانا ويحرم المريض البسيط من خدماته، أين يجد هؤلاء وعددهم كثير صعوبات كبيرة على مستوى هذا المستشفى ويتنقلون خارجه لإجراء التحاليل المطلوبة بمالهم الخاص، ولقد تركت هذه التصرفات انطباعا سيئا لدى المرضى وعائلاتهم من بينهم أولئك الذين يتنقلون من بلديات بعيدة وكذا من يجد مرضاهم متاعب صحية من كثرة التنقل إلى مكان آخر، يضاف إلى ذلك كثرة المصاريف بما فيها تلك الخاصة بأسعار التحاليل التي تجرى خارج المستشفى والتي تتعدى 1000 دج إلى 3000دج.

كما يرغم عدد من المرضى إجراء بعض الأشعة في عيادات خاصة محاذية للمستشفــى وهذا بعد أن تقوم الفرق الطبية العاملة بهذا المستشفــــى بتوجيههم إليها وهو ما يكلف لهم ثمنا غاليا لهؤلاء رغم أن القانـــون يمنع ذلك، ورغم توفر هذا المرفق العمومي على جميع الأجهزة المتطورة إلا أن الخدمات تبقى رديئة وبعيدة عن المستوى ويحرم منها المريض البسيط ما يتسبب في وقوع مناوشات وملاسنات كلامية يومية بــين الفرق الطبية وعائلات المرضــــى وهو ما يؤدي إلى حدوث فوضــــى داخل هذا المستشفـــــى يتدخـــل على إثرها مصالح الأمن التي تقوم بتوقيف الفاعلين للتحقيق معهم فيما لا يعاقب الأطباء والممرضون على تصرفاتهم، فيما تدفع هاته المعاملة السيئة والظروف عددا من المواطنين التوجه إلى العيادات الخاصة للحصول على العلاج مضمون رغم التكاليف الباهظة لتفادي المشاكل والمتاعب، ويناشد الشارع البرايجي الوزير عبد المالك بوضياف التدخل للقيام بزيارة فجائية لتفقد وضعية أجنحــــــة المستشفى والوقوف على حقيقة كـــوارث القطــــــاع لمعرفة حجم المعاناة والجهوية المفروضة عن مرضاهم التي لا يتقبلها العقل.



إعداد/ رضوان عثماني

