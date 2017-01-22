معركـــــة صعبـــــة للجيــــش العــــراقي في شــــــــرق المــــــــوصل

يشارك فيها 100 ألف مقاتل

حمل سكان الشطر الشرقي من الموصل أطفالهم والتقطوا الصور التذكارية مع الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قائد جهاز مكافحة الإرهاب بعد أن أخرج رجاله مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من أحيائهم.

لكن الجولة التي قام بها في بيوت كان يحتلها رجال التنظيم من قبل جاءت لتذكر بالمخاطر التي تنتظر قوات الأمن وهي تستعد لتوسيع نطاق هجومها على المتشددين ودخول الشطر الغربي من المدينة.

اطلع الساعدي بنفسه في الجولة التي رافقه فيها حرسه الشخصي في حي المهندسين على شواهد على دقة تخطيط تنظيم الدولة الإسلامية والرعب الذي حكم به المدينة وهو ينتقل من بيت إلى بيت والناس يستقبلونه استقبال الأبطال.

في أحد البيوت عثر على مجموعة من الإرشادات عن كيفية صنع القنابل ودلو مليء بالمسامير التي يحشون بها المتفجرات من أجل القتل والتشويه. وبجوار هذه الإرشادات كان هناك زوجان من القفازات المطاطية وأسلاك وأجهزة التفجير.

وعلى مسافة قريبة كان هناك كتاب يصف كيفية استخدام المدافع الرشــــــــــاشة الروسية. كما برع المقــــــــاتلون المتشددون في استخـــــــــدام الصواريخ المضادة للدبابات.

وتعد معركة الموصل أكبر عملية عسكرية برية في العراق منذ الاجتياح الأمريكي عام 2003 ويشارك فيهـــــا 100 ألف مقاتل من القوات العراقــــــــية وأفراد قوات الأمن الكردية ورجال الفصائل الشيعية.

وقد استعادت قوات الأمن العراقية معظم شرق الموصل بمساعدة ضربات جوية من قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أدت إلى تسوية صفوف من المباني بالأرض في الموصل ثاني أكبر مدينة في العراق.

ومن المحتمل أن تثبت الأيام أن المرحلة التالية من هذه العملية والتي يتوقع أن تنطلق في الأيام القليلة المقبلة أكثر صعوبة.

وتكثر في غرب الموصل الشوارع الضيقة والأزقة التي لا يمكن للدبابات والعربات المدرعة الكبيرة المرور فيها. ومن المتوقع أن يقاوم الجهاديون بضراوة أشد للتشبث بآخر معاقلهم في العراق.

وقال الساعدي عقب تقطيع لافتة من لافتات التنظيم وقد بدا عليه الغضب “نتوقع أن ندخل الغرب في الأيام القليلة المقبلة.”

واحتل التنظيم الموصل منذ أخرج الجهاديون الجــــيش العراقي الذي دربته الولايــــــــات المتحدة منها في يونـــــــيو عام 2014 لتصبح أكبـــــر مدينة تحت سيطرة التنظيم في المنطقة التي أعلن قيام دولة الخلافة الإسلامية فيها في العراق وسوريا.

وسيكون سقــــــــوط المدينة بمثابة نهـــــــاية لدولة الخلافة لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يخــــــــوض أفراد التنظيم حرب عصابات في العراق ويصبحوا مصدر إلهام لتنفيذ هجمات في الغرب.

اتضح تصميم التنظيم على المقاومة وقدراته التنظيمية في عدة بيوت زارها الساعدي. فعلى الأرض وعلى المناضد كانت توجد كتيبات مصقولة الورق تتضمن إرشادات عن استخدام مجموعة مختلفة من الأسلحة.وكان من الواضح أن أحد البيوت خصص لإنتاج الطائرات الصغيرة دون طيار لأغراض المراقبة والأغراض الهجومية. فقد تناثر عدد منها على الأرض.وتضمنت وثيقة تحمل شعار الدولة الإسلامية أسئلة تفصيلية عن نوع مهمة الطائرة وعما إذا كانت للتفجير أو التجسس أو التدريب.كما احتـــــــــــوت على فصل عمن سيدير الطائرة خلال مهامها وقــــائمة عناصر لمراجعة سلامة هيكل الطائرة.

ولم يكن التنظيم يسمح في حكم شرق الموصل بأي قدر من المعارضة فكان الرد على من يعارض فكره المتشدد هو القتل إما بإطلاق النار أو بقطع الرؤوس.

وعلم رجال الساعدي أن التنظيم حول فيلا في الشارع الذي كان يقف فيه إلى سجن وغرفة للتعذيب. وكان الناس يحتجزون في غرف الطابق العلوي من الفيلا خلف قضبان حديدية.

وقال الساعدي “قيل لنا إن الجيران كانوا يسمعون صراخا من هذا البيت. كانوا يسجنون أي شخص يتحداهم. أي شخص يرفض القتال معهم.”

وعلى الجانب الآخر من المدينة يطل على نهر دجلة الذي يقسم المدينة إلى شطرين شرقا وغربا فندق أوبروي نينوى ليضيف ملمحا آخر من ملامح الدولة الإسلامية التي غيرت اسمه إلى “فندق الوارثين”.

وقال الساعدي من فوق سطح الفندق “كان المكان الذي يجمعون فيه (المقاتلين) الأجانب والمفجرين الانتحاريين. خمسة نجوم … من أجل تشجيعهم.”

ودوت على مبعدة أصوات طلقات نارية وانفجارات مذكرة بنذر الحملة المقبلة في غرب الموصل.

وكالات