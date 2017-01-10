معاناة الانسان، الراهن العربي .. وأشياء أخرى

ضمن فعاليات الدورة التاسعة من المسرح العربي بالجزائر

انطلق، أمس، مهرجان المسرح العربي في الجزائر “دورة عزالدين مجوبي”، الذي تحتضن طبعته التاسعة مدينتا وهران ومستغانم، ليستمر حتى العشرين من جانفي الجاري.. حيث تم تمديد الأيام من 06 إلى 10 أيام حسب ما أفاد به الأمين العام للهيئة العربية للمسرح.

33 عرضا مسرحيا، منها ثمانية ضمن المنافسة الرسميّة، ستشارك في هذا الحدث الثقافي الهام الذي تستضيفه وهران ومستغانم بعد القاهرة، تونس، بيروت، عمان و الدوحة والكويت. ومن بين تلك الأعمال:

“حيزية” تستعيد ذاكرتها

تتسيّد الأوبرات الغنائية المشهورة “حيزية” عروض هذا المهرجان. يقول عنها كاتبها وزير الثقافة عزالدين ميهوبي في موقعه الرسمي- “هي بطلة قصة حب واقعية جرت أحداثها في أواسط القرن الماضي بين منطقة سيدي خالد الصحراوية جنوب بسكرة “تبعد عن الجزائر بـ500 كلم شرقا” ومنطقة بازر صخرة القريبة من سطيف “تبعد عن الجزائر بـ300كلم شرقا”. هي حيزية بوعكاز والدها هو أحمد بن الباي أحد أعيان عرش الذواودة بسيدي خالد، جمعتها علاقة عاطفية بابن عمها سعيّد ولكن ذلك لم يكن سهلا فقد اصطدمت هذه العلاقة بأعراف القبيلة لأنها تعد ضربا من الطعن في الشرف والخدش في الحياء وهو ما دفع بوالد حيزية إلى الحيلولة دون تواصل هذا الحب الصادق والرحيل بابنته إلى التل حتى لاتلحقه ألسنة الناس بالغمز والأذى”.

ويضيف: “انكسرت العلاقة بين حيزية وسعيد في أوج التناغم والإنسجام بينهما وكانت الصدمة قوية حين ماتت حيزية من شدة الحسرة والغم ولم يجد سعيد سوى الشاعر البدوي الكبير محمد بن قيطون يطفئ حرقته ويطلب منه تخليد الراحلة حيزية في قصيدة تجمع بين الرثاء والوصف وهي القصيدة التي تتداولها الأجيال وترددها الألسنة وتلهج بها حناجر الفنانين والمطربين والتي مطلعها “عزوني يا ملاح في رايس البنات.. سكنت تحت اللحود ناري مقديه”، ولدت حيزية عام 1852 وتوفيت عام 1875 عن عمر 23 سنة، كان والدها أحد أعيان قبيلته وذا مكانة ونفوذ، أما ابن عمها سعيد فقد نشأ يتيما وورث عن جده مالا كثيرا وكفله عمه أحمد بن الباي، وقضى سعيّد آخر أيامه معتكفا في خيمة بعيدا عن الناس وفاء للراحلة حيزية”.

ويتحدث ميهوبي عن فكرة عمله قائلا: “لماذا حيزية؟ فكرة هذا العمل الفني التراثي الذي أنجز في شكل أوبيريت غنائية تجمع بين الأداء المسرحي والتعبيري والغنائي تولدت من الرغبة الواعية والملحة في إعادة بعث التراث الوطني في أشكال حداثية أصيلة تستمد قوتها وإبداعها من عبقرية الشعب الجزائري وذاكرته الزاخرة بالمواقف والبطولات والتضحيات. كما أن عملية إنجاز “أوبيريت حيزية” تدخل ضمن مشروع إنجاز سلسلة من الأعمال الفنية التراثية الخالدة. وإذا كان للغرب “روميو وجوليت” فإن لنا “حيزية” وكفى.



دون كيشوت يثور..

يناقش العرض المسرحي التونسي “ثورة دون كيشوت”، تاليف واخرج وليد الداغسني، عبثية الثورة ومآلاتها التي لم تنتج زخما يدفع باتجاه النهوض وانتجت كائنات مدعية اكثر تشوها من سابقيها.

العرض المسرحي التونسي نهض على حرفية الاداء التمثيلي والحركي العالي، واتكأ على مدرسة ما بعد الدراما مقتربا من اسلوبيتي العبث والرمزية، حيث وظف المخرج فيه تقنية الكولاج في عرض اللوحات المسرحية التي عبرت عن تكرار الصورة العبثية وتبادل الادوار لما يجري في بعض الساحات العربية التي اجتاحتها التغيرات السياسية.

العرض الذي لم يخلُ من الكوميديا الخفيفة، واستند فيه المخرج على الخرافة بمختلف عوالمها بتداخل مع الراهن، يستهل مشاهده بشخصية دون كيشوت على كرسي متحرك للدلالة على استغراقه في العجز من القيام بفعل يأتي بتغيير حقيقي، يطرح في لوحاته عددا من القضايا التي عاشتها على وجه الخصوص تونس ولم تجد حلا، ومنها اغتيال عدد من الشخصيات السياسية التونسية وتواطؤ الاجهزة الامنية، والتطرف والتكفير، وسطحية الاعلام العربي الرسمي في تناول القضايا المؤثرة والتعامي عن الحقائق وتجميل البغيض، واغتصاب الوطن ومقدراته والذي يبرر باعذار واهية.

جاء النص المنطوق في العرض المسرحي بالمحكية التونسية باستثناء اللوحات التي كانت تظهر فيها المذيعة التي تحدثت في الفصحى في متابعتها للاحداث، ومحملا بالمضامين والدلالات رغم رمزيته العالية، في الوقت الذي جاءت فيه الموسيقى كعنصر دراماتورغي للنص غير المنطوق معبرة عن اللحظة الدلالية للوحة.

السينوغرافيا جاءت متممة للعرض في مختلف عناصرها لاسيما ثلاثية الالوان الاحمر والاسود والابيض، التي ميزت الملابس التي تجلت في المشهد الختامي في الثوب الابيض الممتد الذي ارتدته الفنانة اماني، وزين بحروف هيروغليفية ومسمارية وعربية كناية عن الحضارة الضاربة في العمق، والاضاءة وبما حملته من دلالات، لاسيما لوحة المحكمة التي وفق المخرج فيها بانشاء تكوين بصري من بقعة إضاءة على الخشبة عبرت عن الميزان في لوحة المحكمة والتقاضي من اجل الفتاة القاصر التي تعرضت للانتهاك الجسدي من راشدين، علاوة على عربة الزبالة، الصندوق الخشبي المستطيل والتي شكلت قطعة الديكور الرئيسة والمحورية في العرض حيث هي رحم الثورة المنتهكة والذي انجب انتهازيين، علاوة على المكياج والاكسسوارات الاخرى. شارك في التمثيل: اماني بلعج ومنى التلمودي ومنير العماري ويحيى الفايدي وناجي قنواتي.



“القلعة” تكسر الحاجز مع العراق

مهدت تجربة المخرج المسرحي الكويتي سليمان البسام المعنونة بـ”ذوبان الجليد”، والتي قدمها منذ ما يزيد عن العقد، الطريق للقاءات مسرحية عديدة بين مؤلفين عراقيين ومخرجين كويتيين، منها “القلعة”، الذي سبق أن قُدّم العرض في الدورة الـ16 لمهرجان الكويت المسرحي وفاز بثلاث جوائز.

يتداخل في النص المنحى الطليعي (العبثي) والمنحى الرمزي والمنحى التجريدي، من خلال رحلة في سيارة يقودها شخص يُدعى “الآخر” يرافقه فيها شخص يُدعى “الأول” إلى مدينة لم يعد لها وجود، في خطة لا نعرف أنها مدبرة إلاّ لاحقا. تكشف هذه الرحلة، عبر حبكة درامية أقرب إلى الحبكة “البوليسية”، عن الجرائم التي ارتكبها “الآخر”، تنفيذا لأوامر سيده القابض على سلطة استبدادية غاشمة دمّرت المدينة وجعلتها خرابا ومقبرة جماعية، وهو شخص يحيل على نماذج كثيرة من الطغاة في العالم، الذين أوغلوا في سفك دماء شعوبهم.

يظهر “الآخر” بوصفه أداة وجلادا أدمن على القتل حتى فقد إحساسه بأنه إنسان ينتمي إلى المجتمع البشري، لكنه يعترف في لحظة ضعف وخوف من الموت بأن هناك من يفعل ويجب إيقافه، وليس الشيطان من كان يدفع به لارتكاب الآثام، وثمة ما يماثل هذه الشخصية في العديد من النصوص المسرحية العالمية.

“القلعة” في المسرحية علامة رمزية تشير، بالإيحاء، إلى مدلولات عديدة، منها المنعة والقوة والحصن ووكر العقاب.إن الجرائم البشعة التي تقف عليها المسرحية يُميط اللثام عنها “الأوّل” تدريجيا من خلال حنكته وذكائه في استدراج “الآخر”، وكان “الأوّل” مدرّسا مفصولا ومشرّدا، ومعتقلا تعرّض إلى أصناف من القمع، وفقد زوجته. يقول عن نفسه إنه أنموذج حي لأولئك الذين يصارعون طوال العمر، ثم في النهاية لا جديد، ويشبّه نفسه بعامل وضعوا على ظهره أحجار بابل كلها، ويمكن تشبيهه بسيزيف في الأسطورة الإغريقية، الذي أغضب كبير الآلهة زيوس فعاقبه بأن يحمل صخرة من أسفل الجبل إلى أعلاه، فإذا وصل القمة تدحرجت إلى الوادي، فيعود إلى رفعها إلى القمة، ويظل هكذا حتى الأبد، فأصبح رمز العذاب الأبدي.

ووجه الشبه بين “الأوّل” وسيزيف أن “الآخر” عارض الحاكم المستبد فتعرّض إلى العقاب أيضا، وهو يتفلسف أحيانا، فيقول: “حين تمطر السماء دخانا وبارودا تكثر الحفر في الجنائن المعلّقة.. تكثر بشكل جنوني”، في إحالة إلى ما حدث في العراق، حيث ملأت الحروب أرضه بالمقابر، وكانت مآلات البارود والدخان دماء غزيرة جرت فيه منذ العام 2003 حتى فاضت على أجزاء أخرى من الأرض العربية. إن شخصية “الآخر” رديفة للجماعات المتطرّفة التي تقتل وتذبح الأبرياء بوحشية في أكثر من بلد عربي، والعاصفة التي يجري التركيز عليها في المسرحية هي علامة رمزية مهيمنة، بالمفهوم السيميائي، تشير إلى الدمار والخراب اللذين يكتسحان عالمنا العربي من جراء العنف والحروب وحماقات الحكّام الطغاة.

أمانٍ سعودية في الجزائر

تشارك مسرحية سعودية بعنوان “أماني” في مهرجان المسرح العربي في دورته التاسعة، وذلك ضمن منافسات جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. وتتناول المسرحية السعودية الأكاذيب التي يروجها “باعة الوهم” لكسب المزيد من الأتباع، وهي من إخراج ياسر الحسن وبطولة أشرف السيهاني وسعود الصفيان إلى جانب الممثلة لين السيوفي.

الأمل الذي يأكل قلوب البسطاء حين يحلمون بحياة أجمل، أو أقل قسوة من التي يعيشونها، واستغلال بعض المارقين لهذه الأحلام الصغيرة حتى يحققوا مآربهم الخاصة، هؤلاء المارقين الذين يصنعون الوهم ويبيعونه للحالمين، عرضتهم المسرحية السعودية “أماني” للمخرج ياسر الحسن على خشبة مسرح الحسين الثقافي، ضمن خامس وآخر أيام فعاليات مهرجان عشيات طقوس المسرحية الدولي، والذي تقدمه فرقة طقوس المسرحية بالعاصمة الأردنية عمان.

وقدم العمل أداء كل من “أشرف السيهاني، سعود الصفيان، ياسر الحسن، حسن الخلف، لين السيوفي، حسن العلي، كميل العلي وأحمد العلي”.

يطرح العمل حكاية عدد من الأشخاص يعيشون في ميناء معزول بانتظار إشارة من شخصية وهمية اسمها “جابر”، التي يعتقدون أنه من أصحاب الكرامات، حتى يأذن لهم بالذهاب إلى “هناك”، إلى مكان مجهول يعتقدون أن فيه خلاصهم ونعيمهم، وذلك تصديقاً لكلام شخصيتي “مروان ومرجان” المحتالان الهاربان في الأساس، واختلقوا هذه الحكاية وهذه الشخصية حتى يجدون مكاناً يختبئون ويعيشون فيه، معتمدين على بساطة أهل الميناء المسمين بـ”الدراويش”.

ويعرض المخرج السعودي من خلال عمله الأكاذيب التي قد يختلقها البعض حتى يبيعون بضاعتهم من “الأماني والنصائح والأمل”، من خلال بيع الوهم للبسطاء الذين قد يتمسكون بأي شيء حتى يعطوا معنىً وشكلاً آخر لحياتهم المتعبة، وكيف يستغلهم بائعو الأماني هؤلاء، بمحاكاة مسرحية للواقع الذي يعيشه الكثير من الناس في حياتنا.



إعداد: خالدة.م