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مصنع تركيب لسيارات “سوزوكي” بسعيدة

يناير 30, 2017 الحدث 0

مصنع تركيب لسيارات “سوزوكي” بسعيدة

المشروع سيتم تجسيده من طرف مجمع طحكوت

يرتقب الشروع بسعيدة بداية شهر مارس القادم، في تركيب السيارات من العلامة اليابانية “سوزوكي”, حسبما أعلنه والي الولاية بوكربيلة جلول.
وأوضح الوالي، خلال اجتماعه مساء أول أمس، بالجهاز التنفيذي لتقييم وضعية تقدم المشاريع التنموية بالولاية، أن هذا المشروع الذي سيتم تجسيده من طرف مجمع طحكوت بالمنطقة الصناعية لمدينة سعيدة، يعتبر الأول من نوعه على مستوى الولاية.
وأشار ذات المتحدث، إلى أنه استقبل وفدا يتشكل من ممثل عن مجمع طحكوت وممثلين يابانيين تابعين لشركة “سوزوكي”، حيث تم مناقشة ترتيبات الانطلاق في تركيب هذا النوع من السيارات.
ومن المرتقب، أن يسمح هذا المشروع الذي سيحتضنه مقر مصنع الحديد “بروميتال” سابقا، بتوفير 400 منصب شغل جديد لفائدة شباب الولاية كمرحلة أولى. وقد شرع 9 مهندسين أجانب الأسبوع الفارط في تصميم أرضيــــــة هذا المشروع، التي سيتم إقـــــامة عليها أجهزة تركيب السيارات.
ومن المنتظر، أن يتم إنتاج أول سيارتين سياحيتين من نوع “سوزوكي ألطو” و”سويفت” بولاية سعيدة “خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية”، استنادا لخلية الإعلام بالولاية، التي أشارت إلى أن صاحب الشركة قد التزم خلال هذا اللقاء الذي جمعه بوالي الولاية، بإنتاج 15 ألف سيارة سنويا كمرحلة أولى، على أن يتضاعف عدد تركيب السيارات خلال الخمس سنوات المقبلة، ليصل إلى تركيب 100 ألف سيارة في السنة.
وبالإضافة إلى تركيب هذا النوع من السيارات السياحية بسعيدة، سيتم صناعة المحركات وعلب السرعة لهذه السيارات، مثلما تمت الإشارة إليه.

نسرين.ف

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