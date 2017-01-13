“مشــــــــــاريع عـــــــدل لن تتـــوقف”

“تسليـم سكنـــات “عدل1″ يتم وفــــق تسلسل تحيــين الملفـات”

جدد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، التأكيد أنه “لا يوجد أي سياسة تقشف أو تجميد لمشاريع قطاع السكن.

أكد عبد المجيد تبون، أول أمس، على هامش الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن “الدولة ملتزمة بإنهاء أزمة السكن، نظرا لحجم المشاريع الجاري إنجازها”، مضيفا أن “عملية اختيار مواقع المساكن عبر الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) تجري في ظروف حسنة”، محذرا المواطنين من “الانسياق وراء بعض الأصوات التي تحاول الاستثمار في مجال السكن بتسويد صورة الوضع بزرع الشكوك”، قائلا إنه “مع اقتراب الانتخابات التشريعية، بدأت تكثر الإشاعات والبلبلة في الساحة حول قطاع السكن، الذي له علاقة مباشرة مع المواطنين”، قبل أن يضيف بأن “وزارته ستلتزم بإتمام كافة البرامج السكنية بمختلف الصيغ وتسليمها إلى مستحقيها من المواطنين”، داعيا إياهم إلى”الصبر وتفهم الوضعية الاستثنائية التي يعرفها الاقتصاد”.

وأفاد تبون، أن “قطاع السكن لم يفرق يوما بين مكتتبي منطقة وأخرى”، مضيفا أن “المدينة الجديدة لبوينان بولاية البليدة مفتوحة لكل الجزائريين، غير أن الأولوية تظل لمكتتبي هذه الولاية”، وطمــــــــأن أن “جميع المواقع السكنية الخاصة بصيغة “عدل” ستتضمن كل المرافق والهياكل الضرورية”.

” دراسة الطعون متواصلة ولن يتم إهمال أي ملف”

حول معالجة الطعون المتعلقة بمكتتبي “عدل”، أكد الوزير، أن “العملية لا تزال متواصلة، وأنه لم يتم إهمال أي ملف”، قائلا “لن نظلم أي مواطن ولن نحرم أحدا من حقه”، واعتبر أن “البطء المسجل في دراسة الطعون أفضل من التسرع، لأن الأمر يتعلق أيضا بمصداقية العملية”، مشيرا أن “عمليات المراقبة الصارمة لملفات المكتتبين “ليست إجراء قمعيا، وإنما ضرورة يمليها مبدأ العدل في توزيع السكنات”، مؤكدا أن “كل المشككين الذين يتحدثون عن وهمية المشروع فقدوا مصداقيتهم أمام الشعب، الذي بدأ يلمس وجود مساكنهم التي أصبحت واقعا ملموسا”.

وأوضح الوزير، أنه “فيما يخص مكتتبي (عدل 2) الذين سيختارون مواقعهم، سيحصلون على شققهم في الآجال المحددة، والتي لم ولن تتغير بعد تهاوي صدمة النفط”، معلنا أن “الأموال الخاصة بالمشروع موجودة وتم ضبطها وفق صيغة لن تمس طالبي صيغة عدل، التي يبقى ثمنها مثلما حدد سابقا من دون أي تغيير”، وأكد أن “عملية الاستفادة (بالنسبة لعدل1) تتم بكل شفافية، وأن الاختيار الإلكتروني يتم وفق الرقــــــم التسلسلي الذي يمنح الأولـــــــوية للمكتتبين وفق التسلسل الزمني لتحيين ملفاتهم.

تسليم 2500 وحدة سكنية لمكتتبي “عدل” بوهران

وفي نفس السياق، قال وزير السكن إن “الحصص السكنية لمكتتبي 2013 التي تمت إضافتها مؤخرا والمقدرة بـ 120 ألف وحدة، ستسمح بسد العجز في مختلف ولايـــــــات الوطن”، قائلا إن “التمويل متوفر وأن المشاريع ستنطلق فور حصولنا على العقار السكني الملائم”، كاشفا أنه “سيتم مع نهاية شهر جانفي الجاري، تسليم عدة مشاريع سكنية بولاية وهران، تضم أساسا 2500 وحدة بصيغة البيع بالإيجار لفائدة مكتتبي “2001-2002″ و2013 وحدة أخرى بصيغة الترقوي العمومي”.

لخضر داسة