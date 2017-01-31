مشروع لحماية العاصمـة من الكوارث الطبيعية قريبا

مصالح زوخ تبرم اتفاقا مع دولة أجنبية لهذا الغرض

تعمل مصالح ولاية الجزائر من أجل وضع مخطط خاص لحماية العاصمة من خطر الكوارث الطبيعية التي من المتوقع حدوثها، ومن شأنها أن تودي بحياة المواطنين، على غرار الفيضانات التي عرفتها مختلف الطرقات والأودية خلال الاضطرابات الجوية الأخيرة.

واستنادا للتصريحات الأخيرة لوالي الجزائر، عبد القادر زوخ، فإن مصالحه قامت بعقد اتفاق مع دولة أجنبية لم يفصح عنها من أجل الاستفادة بخبرات هذه الأخيرة في مجال حماية المدينة من خطر الكوارث الطبيعية على غرار الفيضانات والزلازل، أين ستعمل مصالح ولاية الجزائر على رقمنة الطرقات واستعمال وسائل حديثة لتحديد النقاط السوداء والطرقات وإمكانية معرفة الخطر، مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب التي خاضتها الجزائر في مواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية.

وجاءت هذه المبادرة بعدما سجلت بعض بلديات العاصمة كوارث خلال فصل الشتاء الجاري مع الاضطراب الجوي الذي عرفته خلال الأيام المنصرمة، خاصة مع كمية الأمطار الكبيرة المتهاطلة، على غرار انهيار عمارة “صحراوي” إلى حادث الانهيار الأرضي الذي أحدث حفرة “بن عكنون” على مستوى الطريق السريع الرابط بين زرالدة بسبب انفجار القناة الرئيسية للصرف الصحي، وانهيار جدار بحي “سيلاست” ببوزريعة.

وأشار المسؤول التنفيذي الأول على عاصمة البلاد، أن الأمطار الأخيرة المتساقطة ساهمت في امتلاء السدود التي تشكل مصدر تزويد سكان العاصمة بنسبة 80 بالمائة من المياه الصالحة للشرب، أما فيما يخص ارتفاع منسوب مياه وادي الحراش الذي وصل إلى نسبة 100 بالمائة لم يعرف مثل هذه العملية منذ قرن تقريبا، وفي هذا الشأن أكد زوخ أن مصالح الولاية اتخذت جميع الاحتياطات الواجب توفرها من أجل انتشال العائلات التي ما تزال تقطن على مستوى حواف الأودية، حيث لم تتضرر أي عائلة جراء الأمطار الأخيرة وهو ما لم يؤدي إلى برمجة عملية ترحيل مستعجلة.

ونوه ذات المسؤول عن نجاح مصالحه في ترحيل 7 آلاف عائلة كانت كلها متخذة ضفاف وادي الحراش كمأوى ومسكن لها قبل حدوث فيضانات على مستواه، مشيرا إلى أنه كان بإمكان هذه الأمطار الغزيرة أن تجرف معها جميع البيوت القصديرية التي كانت متواجدة، لو لم يتم تدارك الأمر وترحيلهم الى سكنات جديدة لكانت الكارثة، حيث تم تجنبها أيضا بالنسبة إلى 2000 عائلة كانت تقطن بضفاف وادي شايح، فيما ستبقى عملية الترحيل مستمرة إلى غاية بلوغ نسبة 100 بالمائة والقضاء على جميع البيوت القصديرية التي شوهت منظر عاصمة البلاد.

للإشارة، فقد أقدمت ولاية الجزائر على إنجاز العديد من المشاريع لحماية العاصمة من الفيضانات وتفادي ما وقع في فيضانات باب الوادي 2001، من بينها إنجاز نفق لتجميع مياه الأمطار القادمة من أعالي العاصمة، المتواجد بالقرب من سفارة ألمانيا بالأبيار، أين يلتقي هذا الأخير بنفق سيدى أمحمد والمدنية وكذا العناصر في القبة، حيث يجتمعــون في نفق واحد أمام ثانوية أحمــد راسم بأول ماي، ليتم قذف المياه في البحر عبر وادي الحراش، ونفق “قاع الصور”، حيث يعمل على تجميع مياه الأمطار التي تنحــدر من أعالي العاصمة وبوفريزي إضافة إلى وادي قريش، حيث تجتمع هذه الأنفاق بتريــــولي بباب الوادي، أين تلتـــقي هذه المجاري في قـــاع الصــور بالقصــبة لتقذف في البحر.



نادية بوطويل