مشروع ازدواجية الطريق شمال – جنوب يهدد حياة سكان تادينارت

شروط السلامة لم تؤخذ في الحسبان

أصبحت حياة سكان حي تادينارت التابع إقليميا لبلدية تمزقيدة والموجود بين بلدية الحمدانية والمدية في خطر، بعد انطلاق أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 01 التي تُشرف عليه إحدى الشّركات الصينية، حيث أنّ عمليّة تهيئة الطريق الاجتنابي قبالة وحدة الجزائرية للمياه على مشارف الحيّ لم تدرج في الحسبان تخصيص مكان لتوقّف الحافلات على حوافّي الطّريق، ولم تُراعِ أيضا شروط السلامة بالنّسبة للسّكّان.

الوضع اضطر أصحاب حافلات النّقل الجماعي إلى التوقّف في الطّريق العام لإنزالهم، معرّضين أنفسهم والمسافرين على حدّ سواء إلى عقوبات السحب الفوري لرخصة السياقة بالنسبة للسّائقين، وخطر الدّهس بالنّسبة لمواطني سكّان الحيّ في ظلّ عدم توفير مساحة كافية لتوقّف الحافلات، إذ يجد المواطنون القادمون من عاصمة الولاية بالمدية أنفسهم مُجبرين على قطع الطريق الاجتنابي لبلوغ حوش المسعودي “تادينارت”، حيث يتضاعف التهديد بالنسبة لهم نتيجة عدم توفّر موقف للحافلات من جهة، وعدم تخصيص ممرّ يُغنيهم عن تعريض حياتهم للخطر يوميّا خلال اجتياز الطريق الذي يشهد حركيّة كبيرة وسرعة فائقة للسيّارات التي تعبره، خصوصا في ظلّ عدم توفّر الإنارة العمومية ليلا التي تحوّل مغامرة اجتياز الطريق إلى محاولة انتحار إجبارية.

ويجد أصحاب المركبات صعوبات جمّة في الدّخول أو الخروج من الحيّ بسبب الضيق الشّديد للمدخل المخصّص لذلك والأشغال التي تعرفها هذه المنطقة الواقعة بين بلديتي المدية والحمدانية.

تجدر الإشارة إلى أنّ سكّان الحيّ قاموا بعدّة مراسلات إلى الجهات المسؤولة لأجل اتّخاذ إجراءات عاجلة بقصد توفير مساحات كافية على حوافّ الطريق الاجتنابي لركن الحافلات وتوسيع مدخل الحيّ لأجل تمكين أصحاب المركبات من الدخول والخروج من الحيّ دون تعريض أنفسهم ومركباتهم إلى الخطر، لكن بقيت حبيسة الأدراج دون أن تتحرّك أيّة جهة لمعالجة الإشكالية. ويبقى السكّان يواجهون هذا التّهديد بالرغم من التعليمات التي قدمها في العديد من المرات والي الولاية ووزير النقل التي تصب في إطار احترام مقاييس العمل في المشروع وأخذ انشغالات المواطنين بعين الاعتبار.



إعداد/بلال. موزاوي