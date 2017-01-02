مشاريـع هامـة على حافة الانهيار بسـبب انزلاقات أرضيـة خطـيرة

دق سكان بلدية بوراوي بلهادف بولاية جيجل ناقوس الخطر، نتيجة الانزلاقات الأرضية التي باتت تهدد عدة مشاريع تنموية بمركز البلدية، لا سيما على مستوى الطريق الولائي رقم 135 الذي يعرف انزلاقا أرضيا خطيرا أصبح يهدد عدة مرفق عمومية على غرار ثانوية بوراوي بلهادف، دار الشباب، المسجد، والمكتبة البلدية، بالإضافة إلى العمارات المجاورة بحي 20 أوت، والتي تنقلت “وقت الجزائر” إلى هناك للوقوف على حجم الكارثة التي أصبحت تهدد حياة السكان في أية لحظة، خاصة مع الاضطرابات الجوية التي تشهدها المنطقة كل فصل الشتاء وصعوبة تضاريسها الجبلية، فهذه المشاريع التنموية صارت على وشك الانهيار بسبب الانزلاقات الأرضية الخطيرة والتي حسب تصريح سكان المنطقة لـ«وقت الجزائر” تندر بكارثة حقيقية، تعرض حياتهم وحياة أبنائهم لخطر الموت خاصة التلاميذ الذين يدرسون بالثانوية والعمارات المحاذية التي تقع بأرضية بها انزلاقات لا متناهية، وهو ما جعل السكان يطالبون السلطات الولائية بالتحرك وفتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة الخطيرة، كما أكدوا لنا أن بلدية بوراوي بلهادف قد شهدت انزلاقات في السنوات الماضية وأصبحت هذه الظاهرة سنوية، أين انهار جزء من حائط الثانوية وكذا دار الشباب وانهيارات أخرى قرب مركز البريد، حيث تم فتح طريق اجتنابي مؤقت ريثما يتم إكمال عملية الترميم الذي أسند المشروع لمقاول منذ 3 سنوات ولم يكتمل إلى يومنا هذا، والأسباب حسب المواطنين تبقى مجهولة ليأتي هذا الانزلاق الأرضي وهو الأخطر من نوعه في المنطقة لأن عدة مرافق وعمارات أصبحت آيلة للسقوط، إذا استمر الوضع على حاله ولم تتحرك السلطات بشكل عاجل للتحكم في الوضع قبل فوات الأوان خاصة ونحن في موسم الأمطار.

جريدة “وقت الجزائر” انتقلت إلى مكتب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوراوي بلهادف “الطاهر بوطريف” لتقصي الحقائق ومعرفة الأسباب الحقيقة لهذه الانزلاقات، فأكد لنا هو الآخر مدى خطورة هذه الانزلاقات على حياة السكان والمهددة لعدة مشاريع تنموية صرفت الدولة عليها الملايير من أجل انجازها لتحسين ظروف الساكنة بهذه البلدية الجبلية والفقيرة في مواردها المالية وحتى الميزانية المنوحة لها قليلة وغير كافية حسب تصريح “الطاهر بوطريف” لـ«وقت الجزائر” خاصة وما عرفته المنطقة من ركود تنموي خلال العشرية السوداء والهجرة الجماعية للسكان نظرا لعدم توفر الشروط الضرورية للعيش بها، مؤكدا في ذات السياق أن الانزلاقات الأرضية أصبحت سمة بارزة تميز منطقة بوراوي بلهادف، والتي أصبحت تهدد عدة مشاريع تنموية، لأسباب قال عنها إن هذه المشاريع لما أنجزت سابقا أنجزت دون دراسة، وأن مصالحه حاليا تسعى لإيجاد حل للتحكم ومعالجة هذه الانزلاقات، من خلال الاتجاه بطلب إلى والي الولاية الذي منحهم إعانة مالية مقدرة بـ6 ملايير سنتيم لمعالجة الانزلاق بالطريق المحاذي للثانوية، أما الانزلاق بالمكتبة البلدية فستتكفل به البلدية من ميزانيتها الخاصة بها لمعالجته، أما الانزلاق الخطير بالطريق الذي يربط بين المحارقة وبلدية بوراوي بلهادف، فالصفقة حسبه تم إسنادها للمقاولة من طرف مديرية الأشغال العمومية لولاية جيجل، لأنه مشروع قطاعي يتطلب أموالا ضخمة ليس في مقدور البلدية التكفل به وستنطلق الأشغال قريبا.



نجاة صوكو