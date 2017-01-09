مســابقة توظيف لأساتذة الفيزيــاء والريــــاضيات في مــــاي المقبــل

بن غبريط تتحدث عن مرافقة كبيرة لمديري التربية

وصفت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، وضعية قطاعها في المرحلة الراهنة بالـ”معقدة”، ملمحة لتوجيهات جديدة قد تسديها، بالإشارة إلى عمليات مرافقة كبيرة لمديري التربية للإطلاع على عملهم.وأضافت بن غبريط، في ندوة صحفية نشطتها عقب نهاية الزيارة التفقدية لمرافق قطاعها بالعاصمة، وهي تتحدث عن وضعية القطاع بالقول إنها “معقدة”، وستكون عمليات”مرافقة كبيرة لمديري التربية للإطلاع على عملهم”، مؤكدة أن ما أطلق عليه “تجاوزات” قام بها بعض مديري القطاع بولاية الجزائر ليست إلا “تقديرات” يتحكم فيها مدير التربية.ونفت وزيرة التربية ما “روج عن تأخر بـ 4 أسابيع في المقرر الدراسي”، مؤكدة أن التأخر الحاصل “حالات خاصة في بعض المؤسسات، وسيتم استدراك الأمر في القريب العاجل”، كما دعت النقابات “الالتزام بروح الحكمة والمسؤولية، لاسيما وأن الحكومة حققت جوهر الانشغالات التي كانت مطروحة في قطاع التربية الوطنية، مؤكدة أن القطاع “يحتاج للاستقرار في هذه المرحلة، لمواصلة البرامج المدرسية في وقتها وضمان التحصيل الدراسي الجيد للتلميذ.”

وأكدت بن غبريط، على هامش الزيارة التفقدية التي دشنت من خلالها مجموعة من مشاريع القطاع بشرق وسط وغرب الولاية، رفقة والي العاصمة، عبد القادر زوخ، أن مسابقة التوظيف التي ستقام ماي المقبل، ستستغل الأرضية الرقمية الموجودة في القوائم الاحتياطية، كاشفة أن المادتين الأساسيتين المعنيتين بالمسابقة هما الرياضيات والفيزياء.

ودعت الوزيرة “نقابات التربية وجمعية أولياء التلاميذ، للقيام بحملات تحسيسية لفائدة التلاميذ للالتحاق بالمؤسسات التربوية التي تم تدشينها اليوم خلال الثلاثي الثاني للموسم الدراسي”، بعد رفض تلاميذ ثانوية بالرغاية الالتحاق بها.من جانب آخر، وفي ملف “تسيير المطاعم المدرسية”، أَشارت الوزيرة أن القانون الصادر في 22 جويلية 2016، يحدد مسؤوليات تسييرها بين وزارة التربية ووزارة الداخلية، لكن تطبيقه يحتاج إلى مرحلة انتقالية.

وسبق للوزيرة أن أكدت أول أمس، خلال إشرافها على اليوم العربي لمحو الأمية، أن الملتقيات الجهوية لا تزال متواصلة، وسيتم من خلالها تحديد المناصب في مسابقة التوظيف الخارجي، وأن هذه العملية تتطلـــــب جمع أكبر عدد ممكن من المعطيات.

يزيد.ب