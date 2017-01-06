مسـابقة توظيـف لـ 5 آلاف أستـاذ شهــر ماي القادم

لتغطية العجز الحاصل في المؤسسات التربوية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن مسابقة توظيف لـ 5 آلاف أستاذ ستكون خلال شهر ماي المقبل، لتغطية العجز الحاصل في المؤسسات التربوية في جميع الأطوار، وهذا بعد تقديم 41 ألف أستاذ ملفه للإحالة على التقاعد لهذه السنة.

أوضح محمد شايب ذراع، مستشار وزيرة التربية الوطنية، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة، أنه سيتم فتح مسابقة وطنية لتوظيف 5 آلاف أستاذ مع بداية شهر ماي المقبل، وهذا لمواجهة نقص الأساتذة الذي سيواجهه قطاع التربية لهذا الموسم.

وكانت المسئولة الأولى عن قطاع التربية، قررت تنظيم مسابقة توظيف للأساتذة خلال سنة 2017، وهذا بعد أن أكدت فيما سبق، استحالة فتح أي مسابقة أخرى في الوقت الراهن، إلا أنها تراجعت عن هذا القرار، بعد تقديم عدد هــــــــائل من الأســــــاتذة ملفهم لإحــــــــالتهم على التقاعد في هذه السنة، مما جعلها تتخوف من شغور المناصب في جميع الأطوار.ومن جهتها، أوضحت وزيرة التربية خلال الندوة الوطنية لمديري القطاع، أن المفتشية العامة للوزارة، ستقدم نتــــــائج الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية نهاية شهر الجاري، مبرزة أن المعطيات المتوفـــــــرة تشير إلى تقارب نتائج الفصل الأول من السنة الجارية ونتـــــــائج نفس الفصل من السنة الدراسية 2015-2016″.

وأبرزت الوزيرة، أنه في حالة وجود اختلالات في تنفيذ البرامج، لا سيما الجديدة منها والتي تمس السنة الأولى والثانية ابتدائي والأولى متوسط “يقوم المفتش بمعالجتها من خلال القيام بالتعديل البيداغوجي”.

وحسب الوزيرة، فإن “النقص إن وجد، يمس بعض المواد والمؤسسات التربوية”، مؤكدة أن الأساتذة من جانبهم يرون أن النتائج المنخفضة في بعض المواد “أمر طبيعي”، لأن الفصل الأول هو الأطول والأصعب بالنسبة للتلميذ، من حيث التكيف مع الأساتذة والزملاء. وفي ردها عن سؤال حول عمليات التخريب التي مست مديــــــــرية التربية لولاية بجاية، عبرت السيدة بن غبريط عن “حزنها العميق” لهذا العمل، وقـــــالت إنه تم استرجاع بعض ملفات الموظفين التي تم إتلافها.



صبرينة دلومي