“مسرحـيتي نجـحت.. وفخـور بما قدمته في الجزائر”

الجمهور غادر القاعة أثناء عرض عمله، المخرج العراقي مصطفى الركابي:

دافع المخرج العراقي مصطفى الركابي، صاحب العرض المسرحي المثير للجدل “يارب” عن عمله، واعتبره ناجحا على الرغم من مغادرة قسم من الجمهور القاعة التي عرض بها، خلال فعاليات مهرجان المسرح العربي، الذي شهدته كل من وهران ومستغانم خلال الايام الماضية.

في المسرحية تجسيد للنبي موسى عليه السلام

مخرج المسرحية العراقية، التي دخلت مسابقة أحسن عمل مسرحي في الدورة التاسعة لمهرجان المسرح العربي، اعتبر العرض المقدم “ناجحا، بحضور أعداد كبيرة لم تكن متوقعة ومسجلة”. وقال مصطفى الركابي لمواقع اخبارية، إن: “مسرحية (يا رب)، حققت نجاحا كبيرا وتجاوبا لم يكن منتظرا بمدينة وهران الجزائرية”.

واعترف الركابي بمغادرة الجماهير القاعة التي احتضنت العرض، وقال:« هناك بعض الجماهير لم تهضم ظهور النبي موسى في العرض وحاولت مغادرة القاعة، لكن وبمجرد تدخلي عاد الجميع”. ورغم ذلك، يضيف الركابي: “العمل حقق نجاحا كبيرا، وسأعود إلى العراق وأنا فخور بما قدمت في بلد الشهداء الجزائر”. فيما أكد علي عبد النبي الزيدي، كاتب المسرحية، أن العمل يخاطب المقدسات الروحية للإنسان بشكل عام، وتجسيد النبي موسى في أحد المقاطع الخاطفة، تحاكي ألم الوالدة لفقدان ابنها.

وأضاف أن العمل يخاطب الإنسان العراقي على وجه الخصوص، معتبرا إياه متألِما يلامس الموت والحزن يوميا، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها العراق، السنوات الأخيرة؟، بحسب قوله. وأضاف أيضا: “لكن اليوم، المسرحية تعكس الواقع العربي، الذي يغرق في الدمار”. وأوضح أن المسرحية تبدأ بحوار بين أم جريحة ومثقَلة بالمشاكل، مع ربها، قبل أن تدخل في نقاش وحوار مع النبي موسى، قبل نقل الواقع والهموم التي يعيشها العراقيون.

واعترف الزيدي برفض العراقيين مثل هذا العمل، في البداية، مؤكدا أن ذلك تغير بعدما فهموا رسائله السامية، وأهدافه، وأنهم التفوا حوله؛ وطالبوا بعرضه في أوسع النطاق.

المسرحية العراقية “يا رب” قدمت في الليلة الرابعة من عمر المهرجان العربي التاسع للمسرح بالجزائر، من تأليف علي عبد النبي وإخراج مصطفى الركابي، وتمثيل سهى سالم مع فلاح إبراهيم وزمن الربيعي. وهي “مقاربات فلسفية و استنطاق لعمق الإنسان والداخل، ثم علاقته بالخلق، من خلال محاولة استفزاز الآخر في يومياته بما تعرف من أسئلة كثيرة من المخلوق للخالق، ثم مآسي الإنسان منذ بدايات الحياة مع إحالات إلى عتاب العاشق لمعشوقه، عبر ثلاثية تبدأ العتاب وتمر للسؤال والدعاء وفي النهاية العودة إلى الرب ورجاء الأمهات الثكلى بأبنائهن”

واعتبر منتقدون أن العرض “إساءة للمهرجان”، وتم التركيز أن تجسيد الأنبياء خطأ لا يغتفر، في حين نادت اقلية الى مناقشة فنية للعمل دون استحضار المعتقدات الشخصية. وقد تم تناوله بشكل سطحي، ابتداء من الاحتجاج على تجسيد شخصية النبي موسى عليه السلام وعصاه، وانتهاء باتهامه الصريح بالاساءة إلى الاديان، في حين تم إهمال الجوانب الفلسفية والقيم الانسانية المعبر عنها جزئيا او كليا..



خالدة.م