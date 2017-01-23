مستشفــــى دون قابــــلات

آخر تحديث : يناير 23rd, 2017 8:03 مساءً
يناير 23, 2017 Wakteldjazair همسات 0
اشتكي العاملون بالقطاع الصحي بالمستشفى بولاية البيض، من النقص الحاد في عدد الأطباء الأخصائيين والقابلات، لدرجة ان قابلة وحدها تعمل بكل جد وبضمير متفان ومتناه في مصلحة قبل الولادة، وهذا بعد التوقيفات التعسفية دون تدخل المسؤولين او فتح تحقيق حول تجاوزات الإدارة ضد العاملين بالقطاع الصحي.
يناير 23, 2017 0كشف، أمس، المفتش الجهوي لشرطة الوسط مراقب الشرطة، محمود رابح، أن مراكز القيادة والعمليات للأمن الوطني...
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