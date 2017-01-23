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مستشفــــى دون قابــــلات

يناير 23, 2017 همسات 0

مستشفــــى دون قابــــلات

اشتكي العاملون بالقطاع الصحي بالمستشفى بولاية البيض، من النقص الحاد في عدد الأطباء الأخصائيين والقابلات، لدرجة ان قابلة وحدها تعمل بكل جد وبضمير متفان ومتناه في مصلحة قبل الولادة، وهذا بعد التوقيفات التعسفية دون تدخل المسؤولين او فتح تحقيق حول تجاوزات الإدارة ضد العاملين بالقطاع الصحي.

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