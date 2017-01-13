مسابقـــة لأنظــــف حــــي فــــي “ثيــــزة”

قرر والي بومرداس، عبد الرحمن مدني فواتيح، تنظيم مسابقة لأنظف حي بعد زيارته لاحتفالية يناير التي نظمتها جمعية “ثافاث” ثيزة في منطقة ثيزة في بومرداس، أول أمس، حيث عبر الوالي عن دعمه للتظاهرة ودعمه للجمعية ولأهالي المنطقة الذين دأبوا على احتضان احتفالية “يناير”.