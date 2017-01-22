مسؤول سابق بشركة تأمينات يواجه الحبس

توبع باحتجاز أموال واستعمالها لأغراضه الشخصية

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة عام حبسا وغرامة بقيمة 20 ألف دج في حق الرئيس السابق لوكالة بابا حسن للشركة الوطنية للتأمين لارتكابه جنحة احتجاز أموال عمومية، حيث أن المتهم قام باحتجاز أموال ومبالغ تابعة للشركة الوطنية للتأمينات بدلا من إيداعها في حسابها البنكي من أجل استعمالها لأغراض شخصية وإرجاعها بعد فترة.

ملابسات القضية جاءت بناء على الشكوى التي رسمتها الشركة الوطنية للتأمينات ضدّ الرئيس السابق لوكالة بابا حسن تتهمه فيها باحتجاز أموال الشركة لاستعمالها في أغراضه الشخصية، ليقوم بعد قضاء حاجياته بإيداع الأموال في وقت لاحق، على هذا الأساس تمّ فتح تحقيق معمق تبين من خلاله وجود ثغرة مالية بقيمة 49 مليون سنتيم، وعندما أعلموا المتهم بالأمر قام بمنحهم على الفور مبلغ 22 مليون سنتيم ادّعى أنه كان موضوعا بخزينته الفولاذية فيما سدّد باقي المبلغ على مراحل، إثرها تم إعداد ملف جزائي ضدّه بتهمة احتجاز أموال عمومية، أحيل بموجبه على المحاكمة.

وخلال محاكمة المتهم أنكر الجرم المنسوب إليه، مؤكّدا للقاضي الجزائي أنه لم يقم يوما بحجز أموال الشــركة وأن كل مـــا في الأمــــر هو تعطّل في إيــــداع الأمـــوال في حسابها البنـــــكي وفقا للقانون الداخلي الذي ينص على صبّ الأموال والمداخيل اليومية في غضون 24 ساعة، موضحا أنه يوميا يقوم بغلق المكتب الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال وكون البنـــك يغلق أبوابه قبل ذلك بساعتين فقد اضطر إلى إيداع أموال المؤمنين في خزينة الوكالة، وعندما يصبح المبلغ كبيرا يتوجّه إلى البنك ويودع الأموال في البنك كون الوكالة تفتقد لقابض، ملتمسا إفادته بالبراءة.

من جهتها، دفاع الشركة الوطنية للتأمينات أكدت للقاضي أن أركان الجريمة ثابتة في حق المتهم الذي يحاول التملص من المسؤولية الجزائية، بدليل أن الشاهدين في القضية ويتعلق الأمر بالمحررة الرئيسية للوكالة والقابض واللذين صرّحا أن المتهم متعوّد على استلام أموال التأمينات من الأشخاص يقوم بأخذها معه وتارة يقوم بوضعها داخل الخزانة الفولاذية، وطالبت في الأخير إلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 500 ألف دج جبرا لكافة الأضرار التي لحقت بهم.

ق.م