مسؤول المطعم أهم من البروفيسور!

آخر تحديث : يناير 30th, 2017 9:59 مساءً
يناير 30, 2017 Wakteldjazair في نفس الوقت, في نفس الوقت 0
إذا كان للجزائر في السنوات الماضية أدمغة هربت إلى الخارج، فإننا نخشى أن لا تكون لها في السنوات القادمة إلا أجهزة هضميـــة غير قابلة، لا للبقاء ولا للهروب.
ما يحدث في الإقامات الجامعية من انتفاضـات واحتجاجات يومية، يجعلنا نجزم أن المسؤولين تمكنوا من اختزال الطالب الجامعي في جهاز هضمي، ينتظر موعد الوجبات الغذائية ليمارس حياته البيولوجية، وأيضا السياسية تبعا لكمية ونوعية الوجبة، التي تقدم له، إلى درجة أن بارومتر الحياة الجامعية أصبح يقاس في المطعم وفي الأفران، التــــــي تطهـــى فيها الوجبات، وأصبح المـــــسؤول على مطعم الإقامة الجامعية أهم من البروفيسور أو الأستاذ المحاضر، الذي يقدّم العلم للطلبة!
لقد سقط الطالب حقّا في لعبة التجويع، التي أنسته التمكين العلمي، وبات مكوثه في طوابير الإطعام أكثر من مكوثه في المخابر وفي قاعات المحاضرات، وهو يحفظ شكل „العدس“ وطعم „السلاطة“ أكثر من حفظه معادلة كيميائية أو رياضية لفك رموز تخلفنا العلمي والتكنولوجي، الذي جعل أمخاخ الجزائر يقولون عن بلدهم، إنـــــه وضعهـــم في الصف الأخير من الطابور، فاختاروا أمريكا وأوروبا، واختارتهـــــم هـي أيضا لأن يكونوا في أول الطابور.
للأسف الشديد حتى المنظمات الطلابية –التي يقال أن للكثير منها توجهات حزبية- باتت تهدد صباح مساء بــــشل الجامعات، بسبب ما تسميه في مختلـــف بياناتها الإعلامية بتعفن الأوضاع، والتي تركز كثيرا على حالة المطاعم وما تقدمه من وجبات بسعر الدينار الرمزي.
المراتب الأخيرة، التي حصلت عليها الجزائر ضمن الترتيب العالمي للجامعات، واختفاء الطلبة عن تشكيل قوة مدنية تستند عليها الأمة وتأمل منهم في حياة مستقبلية أفضل، هي بالتأكيد نتاج هذا المسلسل، الذي يتكرر في كل موسم جامعي لطلبة أنستهم بطونهم الفارغة الفراغ الرهيب، الذي يخيّم على أدمغتهم.
سليم.خ
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