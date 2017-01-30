“مسؤولو الجامعات وراء تراجـع المستـوى”

الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر، سمير عنصل:

“وقت الجزائر”: ما هو تقييمكم للخدمات الجامعية؟

سمير عنصل: الطالب يعاني كثيرا في الجامعات بدءا من الإطعام والإسكان وحتى النقل، وهذا باعتراف المسؤولين، ناهيك عن سوء التسيير من بعض رؤساء المراكز والمديرين، في ظل عدم وجود أي أسلوب ردع لمثل هؤلاء، الذين لم يعرفوا حتى كيفية تسيير الخدمات الجامعية، ليدفع الطالب، ضريبة الإهمال والسرقة، في ظل اتهامه بأنه الطالب الوحيد، الذي يأكل وينام مجانا عكس باقي الدول الأخرى.

كما ان هناك ميزانية تخصص للخدمات في الجامعات المقدمة من الوزارة لتصل إلى الطالب تمر عبر عدة مسؤولين، وبالتالي قبل وصولها للطالب تكون مرت عبر سلسلة طويلة عريضة وكل مسؤول يقتطف جزءا منها ليضيع هكذا حق الطالب.

ما رأيكم في تصريحات حجار بخصوص إعادة النظر في طريقة الدعم، الذي يقدم للطلبة عن طريق الخدمات الجامعية في 2017؟.

يجب تقييم أكل وشرب وإسكان الطالب ووضع استراتيجية جديدة من اجل تقديم منحة معتبرة شهريا يستطيع بها الطالب ان يلبي بها احتياجاته، غير اننا نتخوف من الخوصصة، وبالرغم من ان وزير التعليم العالي أكد انه بدءا من 2017 سيتم تقديم منحة معتبرة للطالب المتمثلة في 3 ملايين سنتيم كدعم مباشر من الدولة لصالح الطلبة الجامعيين لتسديد تكاليف الإطعام والنقل والإقامة شهريا، إلا انه لم يجسد على ارض الواقع لحد الساعة بسبب الأزمة الاقتصادية، التي تعيشها الجزائر حاليا.

ما رأيكم في أداء الوزراء الذين تداولوا على قطاع التعليم العالي؟

الوزير حجار حاول منذ مجيئه تغيير القطاع إلى الأحسن، كما أننا كاتحاد طلابي حر نثمن كل ما قام به لتحسين الخدمات الجامعية، وهو أول من اعترف بسلبيات نظام “ال أم دي”، كما انه أول وزير يقوم بفتح أبواب الحوار مع المنظمات الطلابية.

لماذا دائما الجامعات الجزائرية تتذيل المراتب بين مختلف الجامعات؟

لا أنكر أن هناك جامعات تتذيل الترتيب بسبب سوء التسيير، لاسيما وان مليون ونصف المليون طالب منتشر عبر جامعات ولايات الوطن، هذا اكتظاظ رهيب، بالإضافة إلى ان الجزائر أصبحت تعتمد على الكم ونسيت الكيف، ويجب إرادة قوية وسياسة ردع في اغلب الجامعات لنهوض بقطاع التعليم العالي إلى الأحسن.

ما هو اقتراحكم كاتحاد طلابي الحر لتحسين الخدمات ومستوى الجامعات؟

يجب توفير أشخاص أكفاء وإعادة النظر في طريقة التدريس في اغلب الجامعات، إلى جانب انتهاج الوزارة الوصية سياسة ردع كل مسؤول او مدير أساء في تسيير الخدمات الجامعية.

سألته: صبرينة دلومي

