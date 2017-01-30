”مرسيدس” تعطي الضوء الأخضر لإنتـــاج “إي كلاس”

آخر تحديث : يناير 30th, 2017 9:52 مساءً
يناير 30, 2017 Wakteldjazair سيارات 0
مرسيدس قد أعطت الضوء الأخضر لإنتاج موديلها الكوبيه الفاره متوسط الحجم “الإي كلاس” الجديد كليا 2018..
وسيتم إنتاجه بالمصنع بريمن الألماني جنبًا إلى جنب مع “السي كلاس الكوبيه والكابورليه”، لتكون هذه هي الإضافة الخامسة لعائلة “الإي كلاس” الجديدة وذلك بعد طرح السيدان LWB ذات قاعدة العجلات الطويلة الحصرية للصين، والصالون والإيستيت وبديل الطرق الوعرة أول تيريان وهذه الموديلات الثلاثة يتم إنتاجها بالفعل بمصنع زيندلفينغن بألمانيا.
وقد قال ماركوس شافر عضو مجلس إدارة شُعبة مرسيدس بنز للسيارات ومدير الإنتاج والتوريد: “إن إنتاج الإي كلاس كوبيه هو جزء من عملية التحديث المستمر لنطاق موديلاتنا، واستمرار لطريقنا نحو النمو”. والإي كلاس كوبيه الجديدة تستند على نفس أسس الموديل ذو الأربعة أبواب كما أنّها تتبنى أحدث لغة تصميم من مرسيدس ويقدّم فيها كافة المميزات التقنية ويتضمن ذلك شاشة رقمية بالكامل، ارتباط كامل بالهواتف الذكية، أنظمة مساعدة للسائق، ونظام ذاتي القيادة جزئيا، وعديد من خيارات المحركات البترولية والديزل، إضافة إلى موديلي “إيه إم جي” عاليا الأداء سيتم تقديمها بالمستقبل وكلاهما بمحرك توربيني مزدوج سعة 4 لتر 8 سلندرV. وقد افتتحت مرسيدس باب الحجز للإي كلاس كوبيه 2018 الجديدة بالفعل بأوروبا، لتسلّم أول الوحدات إلى مالكيها خلال الربيع المقبل على أن تصل في وقت لاحق إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
إعداد:موسى.ط
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