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مد تصريح إقامة سنودن في روسيا إلى 2020

يناير 18, 2017 دولي 0

مد تصريح إقامة سنودن في روسيا إلى 2020

وكالة الإعلام الروسية:

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المحامي الروسي أناتولي كوتشيرينا قوله، إن إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية منح حق البقاء في روسيا لمدة ثلاثة أعوام أخرى تنتهي في 2020.
وقال كوتشيرينا، إن سنودن سيكون بإمكانه قريبا التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية التي سيكون مؤهلا للحصول عليها، وفقا للقانون عندما يكون قد أمضى خمسة أعوام في روسيا.

وكالات

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