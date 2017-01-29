مديرة وكالة حيدرة تتحدى فرعون

أصاب الذهول أحد المواطنين من تصرف مديرة وكالة حيدرة لاتصالات الجزائر، بعد أن رفضت نقل انشغاله إلى المصلحة التقنية، بسبب عطب على مستوى خطه الهاتفي الثابت، فبعد معاناة تجاوزت الشهر عبر مختلف الأرقام، التي خصصتها “اتصالات الجزائر”، للتكفل بزبائنها، تفاجأ هذا المواطن عند تنقله إلى وكالة حيدرة، لمعرفة سر هذا التماطل لإصلاح خطه الهاتفي والتكفل بشكواه، من خرجة مديرة الوكالة، التي ردت عليه بطريقة تعسفية، بأن صلاحيتها تخول لها عدم نقل انشغاله، وبأنها الآمر والناهي في هذه الوكالة، وما عليه إلا التوجه إلى وكالة أخرى، وهو ما أثار ذهول هذا المواطن، الذي تساءل هل تعلم وزيرة البريد والمواصلات، هدى فرعون، ما يحدث في قطاعها، وهي التي شددت في العديد من المناسبات على التكفل الجيد بانشغالات المواطنين.