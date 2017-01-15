مدرب المغرب رونار يجهز مفاجأة أمام الكونغو الديمقراطية

الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة

لكأس أمم إفريقيا

خاض المنتخب المغربي، على ملعب اوييم، أمس الأحد، آخر مران له استعدادًا لقص شريط مباريات المجموعة الثالثة بنهائيات أمم إفريقيا بالغابون، اليوم الاثنين أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

واختار هيرفي رونار، المدير الفني للمغرب، إبقاء جانب التكتم والسرية قائما على مران المنتخب، رغم تخصيصه مدة 15 دقيقة لوسائل الإعلام لحضور المران ثم مغادرة الملعب. وتشير التوقعات إلى أن رونار يجهز خطة مفاجأة للجميع في مواجهة الكونغو، وسيعتمد على نفس الأسماء تقريبا التي واجهت فنلندا قبل أسبوع بالإمارات وديا مع تغيير واحد في وسط الملعب، مع إمكانية منح دور مهم للاعب نابولي، عمر قادوري، حال استعاد اللاعب جاهزيته البدنية بعد ابتعاده لفترة طويلة عن أجواء المباريات. كما يخطط رونار للعب بكثافة في خط الوسط لتعويض الغيابات القوية التي ضربت هذه الجبهة مع اعتماد رأس حربة وحيد هو يوسف العربي لاعب لخويا وهداف الدوري القطري. ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة التي تضم الكونغو الديمقراطية وطوغو وكوت ديفوار.

وفي سياق آخر، وصل فيصل غراس، لاعب هارتس الاسكتلندي إلى الغابون، وانضم أول أمس السبت لتدريبات الفريق، حيث استدعاه رونار من أجل تعويض غياب سفيان بوفال للإصابة. ويشغل غراس أدوارًا متعددة بين الدفاع ووسط الميدان وفضّله رونار على لاعبيّ الدوري المغربي محمد ناهيري مدافع الفتح الرباطي واسماعيل الحداد مهاجم الوداد البيضاوي. ولم يحضر غراس معسكر العين بالإمارات وهو ما أثار استغراب المتابعين لشؤون منتخب المغرب، وتساءلوا حول الغاية من استدعاء لاعب لم يباشر تحضيراته مع الفريق ليلحق بالغابون مباشرة. ق.ر