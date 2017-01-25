مدارس خاصة بالمنازل هروبا من البطالة

جامعيات يعجزن عن التوفيق بين الأمومة والعمل خارجا

بعيدا عن البطالة، تسعى الكثير من الفتيات سيما الطالبات الجامعيات أو المتخرّجات منذ مدة إلى تحصيل مصروفهن لوحدهن، وبدلا من البحث عن عمل يضطرّهن إلى التنقل يوميا إن وجد، اتّخذن من تقديم الدروس الخصوصية للأطفال، أو العمل كمربيات في منازلهن، سيما أمام حاجة الأمهات العاملات إلى من يهتم بالأطفال أو تدريسهم.

عرف الانتشار الواسع والطلب المتزايد على الدروس الخصوصية التي غزت مجتمعنا امتهان الطالبات الجامعيات والمتخرّجات دون عمل لتقديم الدروس وهدفهن غالبا ما يكون تحصيل مصروف الدراسة وتلبية احتياجاتهن دون الحاجة إلى مصروف الأهل، ليزاحمن بذلك الأساتذة بتدريسهن مقابل أسعار معقولة جعلتهن مطلب الكثير من العائلات سيما الجيران، خاصة وأنهن يزاولن المهنة في منازلهن حيث يخصصن أو يستولين على غرف يجعلن منها قاعات للتدريس يستقبلن فيها التلاميذ سيما أصحاب الأطوار الابتدائية والمتوسطة.

من جهتها أيضا انتشرت مهنة مربية الأطفال أو كما تعرف بـ“نوريس“ والتي أصبحت مطلب الأمهات العاملات الباحثات عن من يهتم بصغارها طول فترة غيابها، استغلت الكثير من الفتيات الجامعيات سيما العاطلات عن العمل الفرصة باستقبال الأطفال في المنزل بمساعدة الأهل لجني المال في انتظار أن يحصلن على مناصب شغل مناسبة.

„وسيلة لتحصيل المصروف“

تقول „أمينة“ متحصلة على شهادة جامعية منذ عامين إن الحظّ لم يسعفها للحصول على منصب عمل، وبعد أن لاحظت أن الدروس الخصوصية انتشرت بشكل مريع في مجتمعنا، كما أنها تلقت عديد الطلبات من الجيران لتدريس أطفالها فكرت في الأمر ووافقت خاصة وأنها تحتاج إلى المال وليس بوسعها الطلب من والدها الفقير، خصصت غرفة في المنزل لاستقبالهم كل مساء، في البداية كان العدد قليلا ومع مرور الوقت ولأنها لم تكن تطلب الكثير مقارنة بالمدرّسين الخصوصيين الآخرين، كانت تطلب 1000 دينار للشهر مقابل التدريس يوميا فالعدد تضاعف إلى درجة تكوين أفواج.

من جهتها، حدثتنا „أمال“ أن الحاجة اضطرتها إلى تقديم الدروس الخصوصية، فهي لا تزال طالبة وتحتاج إلى الكثير من المصاريف لا يستطيع والدها تأمينها ولا تلك المنحة الدراسية التي تقدر بـ4000 دينار لثلاثة أشهر، ولجت عالم الدروس الخصوصية منذ عام، تضيف „أدرس مرتين في الأسبوع، وفي أوقات فراغي، حتى لا يؤثر الأمر على دراستي، أما في العطل فأدرسهم يوميا، لم تمانع أسرتي بل شجعوني على الأمر فأنا أقدم خدمة للأطفال مقابل المال الذي ينفعني بدوري ويغنيني عن الحاجة، الحمد لله أطفالي يحققون نتائج جيدة في الدراسة وهذا مفرح جدا لي“.

في سياق متصل، وجدت الكثير من الأمهات في الجامعيات الخيار الأفضل بدلا من المدرسين الخصوصيين أو دور الحضانة، لأنهن يطلبن أقل الأسعار، كما أنهن معروفات في الحي ومن طرف العائلة، فهم يستأمنون على أطفالهم معهن أكثر من الغرباء الآخرين.

تعشق الأطفال وتطمح لفتح روضة

„ناريمان“ ماكثة بالبيت حاليا، جعلت من نفسها مربية منازل حتى تخرج من البطالة وتكسب مصروف الجيب، تقوم باستقبال أطفال أمهات عاملات من الجيران والعائلة مقابل مبالغ مالية حسب عمر الطفل، فالرضيع يتجاوز سعره 5000 دينار، فيما يحظى الأطفال الآخرون من عامين إلى 5 سنوات بمبلغ 4000 دينار، تسعى إلا الاهتمام التام بهم من تغيير الحفاظات والإطعام.

من جهتها، تحلم „ياسمين“ بإنشاء روضة فبعد أن بدأت العمل مع الأطفال أحبتهم كثيرا، حتى أنها قامت بتربص يؤهلها للتعامل بصورة أحسن مع الأطفال ويمكنها من افتتاح روضة في المستقبل، رغم أنها تملك دبلوما في الحقوق، تقول „في البداية كانت الحاجة إلى المال هي دافعي للعمل كـ“نوريس“، لكن مع مرور الوقت أحببت كثيرا الأمر، حتى أنني أشتاق إلى الأطفال كثيرا في عطل نهاية الأسبوع، وبدورهم خاصة الأطفال الذين يستطيعون المجيء لا يفارقونني حتى في العطل وإلى ساعات متأخرة من الليل خصوصا وأنهم يسكنون بجوارنا“، أما عن حلمها لإنشاء روضة فقالت إن تعاملها مع الأطفال وحبها لهم جعلها تفكر في إنشاء روضة في المستقبل.

استولين على غرف في منازلهن

ولأنهن يزاولن هذا العمل في منازلهن سواء كمدرسات خصوصيات أو كمربيات منازل، فإنه كان لزاما عليهن تخصيص غرف خاصة في البيت من أجل هذا العمل، ولهذا فقد استولين عليها لنشاطهن الذي يمتد لساعات يوميا، „أمينة“ واحدة من هذه الجامعيات، استولت على غرفتها التي تتقاسمها مع أختها حتى تقوم بالتدريس، في البداية كان الأمر لا يتعدى الساعة أو الساعتين يوميا إلا أنه مع كثرة الطلاب تعدى الأمر إلى 6 ساعات يوميا وأكثر، فأصبحت غرفتها محرمة عليها.

„حسيبة“ هي الأخرى استولت على غرفة الاستقبال في المنزل لأنها حسبها المكان الأنسب للعمل، قامت بتحضير أماكن خاصة بنوم الأطفال، وركن آخر من أجل اللعب، ولأنهم أطفال فمن المستحيل التحكم بهم ولهذا فقد استولوا على جميع المنزل من فناء وغرف أخرى، حتى أنهم أصبحوا جزءا من العائلة وأصبح جميع الأفراد يشاركون „حسيبة“ في رعايتهم والاهتمام بهم، حتى إخوتها يساعدونها في أخذ الأطفال في جولات خارج المنزل، ويقومون باللعب معهم.



فايزة بوشنب