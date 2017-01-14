محمد الســادس يمهـّـد للاعتـــراف بالصحــــراء الغربيـــة

استعجل البرلمان المصادقة على قانون الاتحاد الإفريقي

رفع ملك المغرب محمد السادس راية الاستسلام أمام السد المنيع للإتحاد الإفريقي، الذي فرض جملة من الشروط نظير التحاق المملكة به، واستعجل في سابقة هي الأولى من نوعها، ضرورة مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي وتجاوز الخلافات إلى حين، حماية لمصلحة الوطن.

كشف رئيس حكومة المملكة المغربية عبد الإله بنكيران، أن الملك محمد السادس يحضر قمة الاتحاد الإفريقي المرتقبة في نهاية جانفي، من أجل الدفاع عن عودة المغرب إلى الاتحاد، مشيرا إلى أن “الملك سيذهب إلى أديس أبابا للدفاع عن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي”.

وأعلن الملك محمد السادس، في رسالة إلى قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت في 18 جويلية في رواندا، قرار عودة المغرب إلى الاتحاد.

وقال محمد السادس في نهاية جويلية، في خطاب بمناسبة الذكرى الـ17 لتوليه العرش، “إن قرار المغرب بالعودة إلى أسرته المؤسسية الإفريقية لا يعني أبدا تخلي المغرب عن حقوقه المشروعة أو الاعتراف بكيان وهمي يفتقد لأبسط مقومات السيادة تم إقحامه في منظمة الوحدة الإفريقية، في خرق سافر لميثاقها”، في إشارة إلى جبهة “البوليساريو”.

وقام الملك محمد السادس خلال الأشهر الماضية، بجولات عدة إلى دول إفريقية لحشد الدعم من أجل عودة بلاده إلى الإتحاد، فيما يعمل المسؤولون في وزارة الخارجية المغربية على قدم وساق لتيسير هذه العودة مقابل معارضة من الجزائر وجنوب إفريقيا.

وانسحب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية في سبتمبر 1984 احتجاجا على قبول المنظمة عضوية “الجمهورية الصحراوية” التي شكلتها جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، وبقيت عضوية الرباط معلقة في المنظمة ثم في الاتحاد الإفريقي الذي تأسس في جويلية 2001 ويضم حاليا 54 دولة.

وانعقد الثلاثاء في الرباط مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، حيث طلب من رئيس الحكومة المكلف بإنهاء “عطالة البرلمان”، بسبب أزمة تأخر تشكيل الحكومة، من أجل المصادقة على الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي قبل انعقاد القمــــــــــــــة الإفريقيـــــــــــة.

وبحسب مصادر إعلامية مغربية، فإن إعلان الاتحاد الإفريقي موقفه من عودة المغرب لا يمكن رهنه بمصادقة البرلمان على قانونه التأسيسي، “لكن هذا لا يستثني أنه مباشرة بعد قرار الاتحاد، إذا كان إيجابيا، سيضطر المغرب للتوقيع على العديد من الاتفاقات الملزمة لدول المنظمة الإفريقيـــــة، وهو ما يستوجب مبدئيا مصادقة البرلمان المغربي على القانون المذكور”.



حسيبة.ب

