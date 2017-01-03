محرز الأكـثر بحثـا في “غوغل” من طـرف الجزائريين

آخر تحديث : يناير 3rd, 2017 9:37 مساءً
يناير 03, 2017 Wakteldjazair همسات 0
كشفت دراسة قام بها موقع “تايم” ونشرت نتائجه أول أمس، أن رياض محرز هو الشخصية الأكثر بحثا عنها في محرك البحث “غوغل” بالجزائر، حيث يحتل نجم نادي ليستر سيتي الصدارة، خاصة أنه صار من أهم الشخصيات الجزائرية بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع ليستر سيتي وتتويجه بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وأيضا أحسن لاعب في “البريمرليغ”، كما أن توالي الاعترافات والجوائز ترك الجزائريين يكررون البحث عن آخر أخباره بشكل يومي.
يناير 03, 2017 0كشفت دراسة قام بها موقع “تايم” ونشرت نتائجه أول أمس، أن رياض محرز هو الشخصية الأكثر بحثا عنها في محرك البحث...
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