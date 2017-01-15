محاكمة أسطورية لـ”اسكوبار الجزائر” الفار من سجن الحراش

قال للقاضــي إن حــــراس المؤسســــــة لم يقومـــــوا بعملهــــم

فتحت، أمس، الغرفة الجزائية، بمجلس قضاء الجزائر، ملف قضية هروب بارون المخدرات، الشاب “أسامة.ح”28 سنة، المدعو “اسكوبار الجزائري”، من سجن الحراش سنة 2015، الذي تمكن من الفرار من المؤسسة العقابية وتجاوز كل نقاط التفتيش، قبل أن ينتقل إلى المغرب بكل سهولة، وكشف المتهم عن تواطؤ داخل السجن لتهريبه قائلا: “يوجد تواطؤ طبعا، ثمة يد كبيرة داخل المؤسسة، هي التي قامت بكل العملية”.

المحاميــة المتهمـة في القضية: “لم يكن يومها أي حـارس ولا أعــوان الشبابيـــك”

طبع جلسة محاكمة “أسامة” الملقب بـ”اسكوبار الجزائري”، بمجلس قضاء الجزائر، اقتياد المتهم وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تجاوز عدد أفراد الأمن الذين أمنوا المحاكمة بمن فيهم رجال الدرك لفرقة متخصصة رافقت المتهم، 30 فردا، وقد خصصت جلسة أمس كاملة لمحاكمة المتهم ومن معه، حيث دام استجواب المتهم الرئيسي لوحده الفترة الصباحية كاملة، فيما كشف الاستجواب على حيثيات هروب بارون المخدرات الشاب المحكوم عليه في قضية مخدرات بالسجن مدى الحياة، من المؤسسة العقابية بالحراش بطريقة أشبه بتلك التي تعتمد في سيناريوهات الأفلام الهوليودية، فقد اعترف المتهم الشاب الذي أبان ذكاء حادا، مكّنه من الهروب ليس من سجن الحراش فقط، بل من الجزائر كذلك، حيث خطط بعد الحكم عليه في قضية المخدرات وإحالته على سجن القليعة، أنه خطط في هذه الأخيرة لعملية فراره، وتابع “منذ أول يوم لي في السجن، كنت عازما على الهروب”، وأردف في معرض استجوابه، وهو يحاول أن يكشف عن ضعف أنظمة الرقابة وكذا التواطؤ داخل المؤسسات العقابية، “سيدي الرئيس، رغم الحراسة المشددة التي كانت مفروضة عني في سجن القليعة، حصلت على هاتفين نقالين كنت استخدمها في التواصل مع أصدقائي في شبكة الكيف”، وقال إن الهاتف الواحد، جلب له من قبل أعوان السجن مقابل 50 مليون سنتيم، وأظهر المتهم حنكة وذكاء كبيرا في الاستجواب، وكذا إلمامه بكل نقاط التفتيش والعبور داخل المؤسسة العقابية بالحراش.

واستعان المتهم في عملية هروبه بمحاميته، متهمة أيضا في الملف، والتي عرض عليها مساعدته من أجل الفرار، والتي تبين أنها رفضت في البداية، غير أنه على حد أقواله، رضخت تحت طائلة التهديد، حيث “هددها بابنها، الذي اختطف لنصف يوم لدفعها للقبول”.

وقال المتهمة، إنه بناء على طلبه، أحضرت له سروالا وقميصا وكذا محفظة، نظارات، ساعة يد وخاتم، و”بيري”، والتي ارتداها في ثالث زيارة قامت بها له في المؤسسة العقابية بالحراش، حيث تمكن من إدخال الثياب التي لبستها تحت ثيابها، فيما وضعت المحفظة في حقيبة اليد الخاصة بها، ليتمكن بعدها من الخروج متجاوزا كل نقاط التفتيش، كونهم -كما يقول- اعتقدوا أنه محام بسبب مظهره، بينما تمكن من الخروج من البابين الأخيرين، أين يشترط تقديم الشارة التي دخل بها المحامي، هذه الأخيرة التي وفرتها له محاميته، لأنها لم تعد الشارة التي منحت لها في الزيارة الثانية، وهي نفسها التي استعملها.

وقد تمكن المتهم، الذي قال إنه وجد والده، متهم في القضية، بانتظاره في الخارج، من التنقل بمساعدة صديق له إلى ولاية سطيف، قبل أن يتنقل إلى ولاية وهران، أين عبر الحدود إلى المغرب، وأقام في شقة لصديق له في الدار البيضاء، علما أنه حصل على جواز سفر ووثائق مزورة مكنته من ذلك، وقد سأله القاضي، كيف عاود الدخول إلى أرض الوطن، فقال نقطة تحدث عنها المتهم لأول مرة، كون القاضي الطيب هلالي تعمّد التسلسل في الأسئلة وطرح أخرى تقود إلى فك تفاصيل الخطة غير تلك التي طرحت خلال مراحل التحقيق وفي المحاكمة الأولى، فقال له المتهم “نحن في عقيدتنا تجار الكيف، لا نترك بعضنا بعضا، وقد كنت وعدت صديقا لي السجن، أنني إن هربت لن أتركه وسوف أعمل على تهريبه”، من هنا يقول، تم “الإيقاع بي”، لأن صديقه كان قد اتفق معه على أنه في حال فراره سوف يفبرك، ما يستدعي نقله إلى مستشفى مصطفى باشا، هنا يقول أسامة “لدينا من يهرب صديقي”، لذلك عند تلقي المتهم الرئيسي لاتصال من أصدقائه، بأن صديقه المسجون نقل إلى المستشفى، سارع إلى دخول أرض الوطن لمساعدته على الهروب، غير أن صديقه كان قد اتفق مع الأمن على تسليم أسامة لهم، مقابل إطلاق سراحه، وبمجرد دخول الجزائر، نقله صديقهما في سيارته، لكنه أخذه إلى مقر الدرك الوطني ويلقى عليه القبض.

وقال المتهم، إنه خرج بتواطؤ من الداخل، مشيرا إلى أن المدعو “ج.سمير”، مسموع خلال التحقيق وغير متابع في القضية، يعرف أطرافا ضالعة، هي من كانت لها “يد كبيرة” داخل المؤسسة، هي التي نفذت عملية هروبه، بعد أن حكم عليه بالمؤبد في قضية 60 قنطارا من المخدرات، وأشار إلى أن المتهمين معه في الملف، ليس لهم أي علاقة في عملية هروبه، وأن الأطراف التي تحدث عنها في التحقيق، والتي من المفروض أن تتابع في الملف لم يتم استدعاؤها، ولا التحقيق حولها، كما قال إنه دفع 10 ملايين سنتيم لرجال الأمن في الحدود الجزائرية المغربية، من أجل السماح له بالدخول بكل سهولة، فيما قالت المحامية إنه لم يكن أي عون يومها، ولا حتى المكلفين بالشبابيك، وكان هذا أمرا غريبا، على حد تعبيرها.

جدير بالذكر، أن المحكمة الابتدائية كانت قد سلطت عقوبة 5سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي “ح،أسامة”، مع تسليط نفس العقوبة في حق المحامية ونفس العقوبة في حق عوني الحراسة الموجودين رهن الحبس المؤقت مع نفس العقوبة في حق والده، وأحد أشقائه، مع تسليط عقوبة عام حبسا موقوف النفاذ في حق والدة المتهم الرئيسي، بعد إعادة تكييف التهمة إلى جرم عدم التبليغ عن جريمة، وتسليط عقوبة عام حبسا نافذا في حق زوجته، بعد إعادة تكييف التهمة إلى جرم عدم التبليغ عن جريمة، مع إفادة شقيقه الثاني وقريبه بالبراءة، وتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و18 شهرا حبسا نافذا في حق أعوان الحراسة المستفيدين من إجراءات الاستدعاء، وتراوحت التهم بين تكوين جمعية أشرار، لغرض الإعداد لجنحة، والتواطؤ لتسهيل هروب مسجون والإهمال المؤدي إلى هروب المسجون.



زهرة دريش