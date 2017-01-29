مجلس قضـاء الجزائـر يقضي بعـدم الاختصاص

العدالـــة تفصــل فـي قضيــة “اسكوبــار الجزائــري”

أصدرت الغرفة الجزائية، بمجلس قضاء الجزائر، أمس، حكما يقضي بعدم الاختصاص النوعي في قضية هروب بارون المخدرات الشاب “أسامة.ح”28 سنة، المدعو “بابلو اسكوبار الجزائري”، من سجن الحراش سنة 2015 نزولا عند طلبات ممثل النيابة العامة، الذي تمكن من الفرار من المؤسسة العقابية وتجاوز كل نقاط التفتيش، قبل أن ينتقل إلى المغرب بكل سهولة، بعد محاكمته ومن معه قبل أسبوعين، أين كشف عن تواطؤ داخل السجن لتهريبه قائلا: “يد طولي لها علاقة بمدير السجن، هي وراء تهريبي من سجن الحراش”.

كان استجواب المتهم قد كشف عن حقائق وردت لأول مرة في الملف، الشيء الذي جعل النائب العام يلتمس في مرافعة طويلة إعادة تكييف الوقائع على المادة 177 الفقرة 3 أي إلى جناية قيادة جمعية أشرار بالنسبة للمتهم الرئيسي، والمشاركة فيها بالنسبة للبقية، والحكم بعدم الاختصاص النوعي، وبنى النائب العام التماساته على ما قال إنها حقائق خطيرة لم ترد إلا في المحاكمة، مشيرا على المراحل التي مر بها المتهم في التخطيط لعملية هروبه من السجن الحراش، فالخروج من أرض الوطن إلى المغرب، وكانت بداية التخطيط، يتابع النائب العام حسب ما ورد على لسان المتهم، بعد أسبوع من تحويل ملفه من القليعة إلى القطب الجزائي المتخصص بسيد امحمد يوم 9 أفريل 2016، أين زارته محاميته المتهم في القضية، وعرض عليها فكرة مساعدته، وبعدها بأسبوع آخر أي بتاريخ 23 أفريل، فرّ من المؤسسة العقابية منتحلا صفة محام. في وقت نبه النائب العام، إلى أن الهروب من المؤسسة العقابية بالحراش ليس سهلا، كونها تصنف ضمن مؤسسات إعادة التأهيل، التي من المفروض تنعدم فيها فرص الهروب، كونها مخصصة للمتهمين الذين يخشى فرارهم، هذا ما يعني أن ثمة، يواصل “تواطؤ كبير ساعد المتهم على الفرار وأياد خارجية، والأدهى مساعدة محامية مؤدية لليمين له”، هذه المحامية، يردف “التي خانت القسم وخانت ثقة المجتمع وهربته بصفة محامي”، كما اعتبر النائب العام، أن الأعوان المتهمين في القضية ساهموا في هروب المتهم، وهنا أشار النائب العام، إلى أن المؤسسة العقابية فيها ثلاث أبواب، كل باب أمامه حارس، وبمفتاح ضخم “وحتى نتجاوز هذه الأبواب بمفاتيحها يلزمنا تخطيط كبير ومساعدة من الحراس”. وقال النائب العام، إن هذه الوقائع التي تم تكييفها من طرف وكيل الجمهورية على أساس جنح، ترى النيابة العامة، أن هذا الوصف فيه تقزيم للوقائع، التي هي أكبر من أن تمثل جنحا، والنيابة تري، يتابع، أن النص الذي لابد أن يتابع به، هو نص المادة 177 الفقرة 3، التي تحدد عقوبة هذه الأفعال من 10 إلى 20 سنة، ما دام المتهم، يقول النائب العام “جاء بتصريحات مفادها وجود أياد خارجية وأناس معه، وهو من سير ودبر، وعليه ينطلق عليه وصف قيادة جمعية أشرار”. وكان بارون المخدرات الشباب المحكوم الذي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة في قضية 60 قنطارا من المخدرات، قد تمكن من الفرار من المؤسسة العقابية بالحراش بطريقة أشبه بتلك تشاهد في الأفلام الأمريكية، فقد اعترف المتهم الشاب، أنه خطط بعد القبض عليه في قضية المخدرات وإحالته على سجن القليعة، لعملية فراره، حيث استعان في عملية هروبه بمحاميته، متهمة أيضا في الملف، والتي بناء على طلبه، أحضرت له سروالا وقميصا، وكذا محفظة، نظارات، ساعة يد وخاتم و”بيري”، والتي ارتداها في ثالث زيارة قامت بها له في المؤسسة العقابية بالحراش، وشارة الخروج الخاصة بالمحامي، ليتمكن بعدها من الخروج، متجاوزا كل نقاط التفتيش، كونهم -كما يقول- اعتقدوا أنه محام بسبب مظهره. وقال المتهم، إنه خرج بتواطؤ من الداخل، مشيرا إلى أن المدعو “ج.سمير”، مسموع خلال التحقيق وغير متابع في القضية، يعرف أطرافا ضالعة، هي من كانت لها “يد طولى” داخل المؤسسة هي التي نفذت عملية هروبه، وأن الأطراف التي تحدث عنها في التحقيق، والتي من المفروض أن تتابع في الملف، لم يتم حتى استدعاؤها، ولا التحقيق حولهم.

جدير بالذكر، أن المحكمة الابتدائية كانت قد سلطت عقوبة 5سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي “ح.أسامة” والمحامية وعوني الحراسة الموجودين رهن الحبس المؤقت، ووالده وأحد أشقائه، مع تسليط عقوبة عاما حبسا موقوف النفاذ في حق والدة المتهم الرئيسي، وزوجته بعد إعادة تكييف التهمة إلى جرم عدم التبليغ عن جريمة، مع إفادة شقيقه الثاني وقريبه بالبراءة، وتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و18 شهرا حبسا نافذا في حق أعوان الحراسة المستفيدين من إجراءات الاستدعاء، وتراوحت التهم بين تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، والتواطؤ لتسهيل هروب مسجون والإهمال المؤدي إلى هروب المسجون.



زهرة دريش