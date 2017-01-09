مجلس عمادة الأطباء يقاضي زعيبط

بركاني يدعو إلى مجلس حكومي لمناقشة مشاكل قطاع الصحة

قرر المجلس الوطني لعمادة الأطباء، رفع دعوى قضائية ضد صاحب المكل الغذائي “رحمة ربي”، توفيق زعيبط، بينما سجل تقرير المجلس بشأن الأخطاء الطبية، 200 شكوى خلال سنتين الأخيرتين، حسب تصريح رئيس المجلس بقاط بركاني.

قال محمد بقاط، رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء لدى نزوله ضيفا على “فوروم المجاهد”، أمس، إن مجلس عمادة الأطباء ومجلس عمادة الصيادلة سيرفعون دعوة قضائية ضد توفيق زعيبط، صاحب المكمل الغذائي “رحمة ربي”، بتهمة الممارسة غير الشرعية للصيدلة، والتســــــويق غير الشرعي للمنتوج وكذا إحداث اختلال في المجتمع وزرع أمل كاذب لدى 5 ملايين مريض بالسكري، حسب المتحدث.

ودعا بقاط، إلى ضرورة تحمل هيئات الدولة مسؤوليتها اتجاه هذا المنتوج، متسائلا عن من وقف وراء الحملة الترويجية للمنتوج “رحمة ربي” منذ الإعلان عنه، ومن وقف وراء إنتاجه وتسويقه، أضاف عميد الأطباء، الذي دعا إلى التحقيق في هذا الشأن من قبل العدالة والسلطات المعنية بالأمر.

بقاط كشف أن التقرير الدوري الذي يعده المجلس الوطني لعمادة الأطباء، قد سجل خلال السنتين الماضيتين 200 شكوى خاصة بالأخطاء الطبية على مستوى 12 ولاية، مشيرا إلى أن 10 بالمائة منها ثبت أنها فعلا أخطاء طبية، موضحا في هذا الإطار، أن “معظم الأخطــــاء الطبية تحدث بسبب نقص الإمكانات في المستشفيات”.

وفي هذا الإطار، دعا بقاط الدولة إلى “توفير ميكانيزمات للتكفل بتعويض المرضى ضحايا الأخطاء الطبية، من خلال التكفل بمعالجتهم في الخارج بدل إقحام المريض في قضايا العدالة، تتطلب وقتا طويلا من أجل الحصول على التعويض”، حسب قوله.

وعن مشروع قانون الصحة، قال المتحدث إن “لجنة الصحة في البرلمان ستناقش المشروع يوم 19 جانفي الجاري”، مشيرا إلى أن “القانون جاء بالكثير من الإيجابيات، التي من شأنها تطوير قطاع الصحة في الجزائر”، حسب قوله، مقترحا في الوقت نفسه العديد من النقاط التي يجب أن تثري القانون، حسب قوله.وفي ذات السياق، دعا بقاط إلى وضع أطر قانونية من أجل إنشاء وكالة دواء تهتم بمراقبة الأدوية والمنتجات التي تدخل إلى الجزائر دون رقابة، على غرار ما هو متوفر في الكثير من الدول، وعلى رأسها فرنسا بالإضافة إلى إنشاء هيئة يقظة للاحتياط والوقاية من الأمراض المزمنة والمتنقلة، كما اعتبر أن المواد التي تضمنها قانون الصحة والمتعــلقة بالجانب الردعي والعقوبات المسلطة على العاملين في قطاع الصحة، أنها مواد دخيلة على قانون الصحة، موضحا أن “قانون العقوبات يطبق على الجميع ولا يمكن وضع قانون خاص بالطبيب فقط”، على حد تعبيره.

ودعا عميد الأطباء كذلك، إلى “عقد مجلس حكومي بحضور مختصين في قطاع الصحة، لمناقشة مشاكل القطاع وكيفية تجسيد قــــــانون الصحة على أرض الواقع”، كما تحدث “ضيف المجاهد” على موضوع تكوين الأطباء في الجـــــــزائر، مشيرا إلى أن”10 آلاف طبيـــــــب تم تكوينهم في الجزائر، هم الآن يشتغلون في فرنسا، بينما هناك المئات في دول الخليج”.

ساسية. م